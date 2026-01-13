“대답 없으면 ‘아닌가?’” ‘틈만 나면,’ 권상우가 공개한 유부남 생존법

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 권상우가 SBS 예능 '틈만 나면,'에 출연해 50대에 접어든 솔직한 심경과 현실적인 '유부남 생존법'을 공개한다.
오는 13일 오후 방송되는 '틈만 나면,'에는 '틈 친구'로 권상우와 문채원이 함께 출격해 유재석, 유연석과 유쾌한 시간을 보낸다. 특히 권상우는 나이에 대한 생각부터 가정 내에서 터득한 생활의 지혜까지 털어놓으며 공감형 토크를 이끈다.
이날 유재석은 "권상우를 방송에서 마지막으로 본 게 11년 전"이라며 "벌써 50살이 됐다"고 놀라움을 드러낸다. 이에 권상우는 "앞에 4자가 붙었을 때는 허무함이 있었는데, 50살이 되니까 오히려 편해졌다. 이제는 크게 연연하지 않는다"며 달라진 마음가짐을 전한다. 이를 듣던 유연석 역시 깊은 공감을 보인다. 과거 '만 나이' 계산을 두고 유재석과 실랑이를 벌였던 유연석은 "마흔 때는 나이에 집착했는데, 지금은 마음이 훨씬 편해졌다"며 변화된 심경을 밝혀 웃음을 자아낸다.
이어 분위기는 자연스럽게 '50대 유부남 토크'로 이어진다. 권상우는 가정 내 생존 노하우로 "아내에게 의견을 낼 때 반응이 없으면 끝에 '아닌가?'를 붙인다"며 상황을 부드럽게 넘기는 태세 전환의 중요성을 강조한다. 이에 유재석은 미혼인 유연석을 향해 "결정권은 아내에게 있다. 우리는 기다리면 된다"며 현실적인 조언을 덧붙여 권상우의 공감을 끌어낸다는 전언이다.
나이에 대한 여유, 결혼 생활에서 터득한 생활 철학까지 더해진 권상우의 현실 공감 입담은 '틈만 나면,' 본 방송을 통해 확인할 수 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com