'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

기사입력 2026-01-13 07:39


[스포츠조선 이게은기자] 배우 강성연이 열애 사실을 고백했다.

12일 강성연은 '자녀의 안전과 심리적 안정을 위해 이사한 것'이라는 언론 보도에 대해 "아니다. 이사 고민은 오랜 기간 동안 해 왔었고, 가족들과 깊은 고민 끝에 어렵게 결정한 것"이라고 입을 열었다.

이어 "두 달 전에 아이가 다친 것은, 친구들과의 장난에서 비롯된 것이 아닌 일방적인 피해였다"라면서 "선생님과 제 아이를 통해, 가해자 친구의 사과는 전달받았으나 그럼에도 제 마음이 풀리지 않았던 이유는 진심이 전해지지 않았던 보호자 분과의 전화 통화 때문이었다. 그 당시 너무 속상하고 분한 마음을 기록한 것이, 이렇게 오래 기사화되고 심하게 왜곡될 줄은 몰랐다"라고 설명했다.

강성연은 지난해 11월, 자녀가 부상을 당한 사실을 알리며 "일방적인 피해를 받은 상대에게 반드시 전달되어야 하는 진정한 사과에 대하여"라고 언급한 바 있다.

강성연은 끝으로 "그리고 저, 매우 행복하고 평안하게 잘 지내고 있다. 왜곡된 기사들로 인해 너무 심하게 외롭고 고독한 싱글맘이 됐는데, 자식 키우는 일이 만만치 않은 것은 어디 싱글맘 뿐이겠습니까? 저 이상으로 아이들을 아껴주고 사랑해 주는 참 좋은 사람을 만나서 행복하게 잘 지내고 있으니, 이제 지나친 걱정은 그만 접어두셔도 좋겠습니다!"라며 열애 사실도 고백해 눈길을 끌었다.

한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀지만 2023년 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com

