'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회
[스포츠조선 정유나 기자] 기상캐스터 출신 방송인 박은지가 코 성형 후 인생의 흐름이 달라졌다고 털어놨다.
10일 박은지의 유튜브 채널에는 '성형했더니 관상이 달라졌다…관상으로 본 박은지 성형 후 운세'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 박은지는 역술가 박성준을 만나 사주와 관상에 대해 이야기를 나눴다. 그는 "선생님이 제 딸의 이름을 지어주셨다. 그래서 저에게는 감사하고 인연이 깊다"고 박성준과의 특별한 인연을 전했다.
먼저 박성준은 "박은지 씨는 일 없이 살 수 없는 분이다. 일복이 터진 얼굴이다. 또 해외로 움직이는 사주다"라며 그의 운세를 분석했다.
관상 풀이도 이어졌는데, 이 과정에서 박은지는 "얼굴에 터치업을 조금씩 한다. 그렇다고 과하게는 안 한다"고 말한 뒤 "그런데 인생을 돌아보니 실수한 지점이 하나 있었다. 2017년 초반에 두 달 정도 시간이 비었는데, 그때 멀쩡하던 코를 건드렸다"며 과거 성형수술 사실을 언급했다.
이어 그는 "그때 코가 잘못돼 들렸다. 그 시점 이후로 제가 미국으로 가게 되고 운명이 확 바뀐 느낌이다"라고 고백했다. 이에 박성준은 "사실 시기의 문제일 수도 있지만, 뭔가 잘 풀리고 잘 될 때는 바꾸지 않는 게 좋다. 잘될 때는 잘 되는 기세대로 가야된다"고 조언했다.
이를 들은 박은지는 "그때 내가 내 운을 꺾었구나 싶다. 그 이후로 코가 짧아졌다"고 후회했고, 박성준은 "콧구멍이 정면에서 볼 때 보이는 코는 돈이나 재물이 새기 쉽다. 그때 그냥 가만히 계시는게 좋았을 텐데"라고 말했다.
한편 박은지는 MBC 기상캐스터 출신으로 지난 2018년 재미교포 회사원과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 미국 LA에 거주하는 박은지는 한국과 미국을 오가며 생활 중이다.
jyn2011@sportschosun.com
