한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

기사입력 2026-01-13 00:23


한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하…
사진=소후닷컴

[스포츠조선 김대식 기자]중국 매체들이 고작 1경기 이겼다고 기고만장하다.

중국은 11일(한국시각) 사우디아라비아 리야드의 알샤밥 클럽 스타디움에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 D조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 중국은 승점 4점으로 조 1위에 등극했다.

중국은 이라크와의 1차전에서 0대0으로 비기면서 중국다운 출발을 보였다. 그런데 2차전에서 대이변을 연출했다. 전반 43분 펑샤오가 선제골을 터트리면서 호주를 앞서가기 시작했다. 이후 중국은 호주의 공격을 잘 막아내면서 승점 3점을 챙겼다. 1위부터 4위까지 승점 차이가 적어 아직 8강 진출은 확정되지 않았지만 중국은 대회 역사상 처음으로 토너먼트에 진출할 수 있는 가능성이 높아졌다.

중국이 좋은 성과를 거두고 있는 건 사실이지만 한국 축구를 무시할 정도는 절대로 아니다. 그런데 도를 넘은 주장이 나오고 있다. 중국 매체 소후닷컴은 '중국은 반등의 조짐을 보이고 있으며, U-23 아시안컵 전망은 밝다. 한국의 강함은 중국에 전혀 미치지 못한다'며 난데없이 한국과 중국을 비교하기 시작했다.
한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하…
사진=소후닷컴
매체는 'U-23 아시안컵에서 중국의 활약은 높이 평가할 만하다. 팀 전체의 컨디션과 선수층의 두께, 그리고 대회 전 준비 상황을 고려하면 중국은 같은 조의 이라크, 호주, 태국보다 훨씬 강하다. 또한 한국과 우즈베키스탄 대표팀은 중국과 비교하면 부족하다는 점을 지적해 둘 필요가 있다'며 중국의 전력을 과대평가하기 시작했다.

한국이 이번 대회 들어서 좋은 경기력과 결과를 내지 못하고 있는 것도 어느 정도 사실이다. 이란과 0대0 무승부를 거뒀고, 조 최약체로 평가받는 레바논을 상대로 어렵게 승리했다. 최근 U-23 아시안컵에서 한국이 연달아 기대 이하의 성적을 낸 것도 부정할 수 없다.

하지만 중국이 한국을 넘은 전력이라는 건 말도 안되는 주장이다. 축구적으로 중국은 한국과 견줄 수 있는 게 전혀 없는 나라다. U-23 아시안컵에서 최근 성적이 아쉬웠지만 중국과 비교될 수준도 아니다. 중국은 대회에서 8강에 올라가본 적도 없다. 성인 대표팀 성적은 말하면 입만 아플 뿐이다.

그런데 소후는 '한국은 아시아 축구계에서 큰 영향력을 지니고 있지만, U-23 아시안컵에서 중국의 도약을 위협할 정도의 전력은 아니다'라며 한국을 전혀 무서워하지 않고 있다는 식으로 적었다.

이러다가 중국이 최종전에서 태국에 패배해 8강 진출에 실패하면 중국은 역으로 대망신을 당할 것이다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'은퇴 고민' 보아, SM 계약 종료 심경 "미련없이 떠납니다"

2.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

3.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

4.

염경환, 1년 순수익만 50억 "세금이 23억, 움직이는 국세청" ('짠한형')

5.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내 삶의 일부였다"…단기 대체→16승 효자, 美에서도 숨기지 않은 '한화앓이'

2.

15억이 사라질 위기...'진퇴양난' 홍건희, 생존 방법은 딱 하나다 '초대형 옵션 카드'

3.

65억짜리 인생 수업, 왜 고우석은 LG 아닌 美 선택했나…"해 볼만했다면 거짓말이지만"

4.

돈 아끼다 리더 잃고 '3000억원' 패닉바이 → 돈은 돈대로 쓰고 '리더십 공백'은 그대로

5.

송성문 충격 전망 나왔다! 한국까지 가서 '벤치 멤버' 사왔어? 美도 헷갈린다…"1500만 달러짜리 안전장치"

스포츠 많이본뉴스
1.

"내 삶의 일부였다"…단기 대체→16승 효자, 美에서도 숨기지 않은 '한화앓이'

2.

15억이 사라질 위기...'진퇴양난' 홍건희, 생존 방법은 딱 하나다 '초대형 옵션 카드'

3.

65억짜리 인생 수업, 왜 고우석은 LG 아닌 美 선택했나…"해 볼만했다면 거짓말이지만"

4.

돈 아끼다 리더 잃고 '3000억원' 패닉바이 → 돈은 돈대로 쓰고 '리더십 공백'은 그대로

5.

송성문 충격 전망 나왔다! 한국까지 가서 '벤치 멤버' 사왔어? 美도 헷갈린다…"1500만 달러짜리 안전장치"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.