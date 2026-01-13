이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

기사입력 2026-01-13 06:03


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 이국주가 유독 힘들었던 2025년을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

12일 유튜브 채널 '이국주'에는 "일본에서 본 2026년 새해 첫 일출 다들 새해 복 많이 받으세요"라며 영상이 게재됐다.

영상 속 이국주는 일출을 보기 위해 일출 스폿을 찾았다. 그는 "2025년도에 일출을 보러 갔을 때랑은 느낌이 다른 것 같다. 그때는 좀 설레였다 2026년 시작은 설렘보다는 단단해지는 느낌이 든다"면서 "좀 더 계획을 세우고 내가 뭘 할지 좀 더 신중하게 생각하고 움직여야 할 것 같은 그런 나이인 것 같다"고 했다.

이국주는 "작년 2025년이 엄청 마음이 좀 뒤숭숭했다. '내가 어떻게 살아야 하나, 내가 어떤 마음으로 살아야 하나, 어떤 계획을 짜야 하나' 애매했던 해였던 것 같다. 그래서 많이 힘들었다"면서 "그러다 보니까 다짐하게 된 것 같다. '이런 마음으로 이렇게 생활하고 이렇게 살아야겠다. 그리고 이런 목표를 가지고 살아야겠다'는 다짐을 하게 된다"며 2026년 새로운 다짐에 대해 이야기했다.


이국주는 "그래서 해를 보러 올 때 마냥 설렘이 아니라 이번에는 각오다. '나 한다. 나 이제 이렇게 움직인다. 이렇게 할 거다' 그걸 해한테 이야기하러 온 것 같다"고 자신의 각오를 힘주어 말했다.

그는 "올해는 더 열심히 할 거고, '실패를 두려워하지 마라'는 말이 있지 않나. 그 이야기는 20대 때나 하는 이야기인 것 같고, 실패 두렵다. 그래서 실패하지 않기 위해서 살겠다"면서 "2025년 실패 많이 했다. 한 사람 한 사람 상처받고 멀어진 사람들 생각만 해도 그거 하나씩만 쳐도 실패가 몇 개냐. 없어진 프로그램만 몇 개냐. 그렇게 따지면 실패가 너무 많다"며 유독 힘들었던 2025년을 떠올렸다.

이국주는 "실패하지 않고 똑똑하게 헤쳐 나가겠다"며 떠오르는 해를 보며 다짐한 뒤 눈물을 흘려 눈길을 끌었다.

