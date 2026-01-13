'50세' 권상우, 유부남의 현실 생존법 "모든 선택권은 손태영♥에게 있어" ('틈만나면,')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 권상우가 50대가 된 후 달라진 가정 내 생존법을 밝혀 웃음을 자아낸다.
SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 2MC 유재석, 유연석이 '2025 SBS 연예대상'에서 '베스트 커플UP상'을 수상하며 독보적 케미스트리를 입증한 데 이어, 지난 6일 2049 시청률이 1.9%를 기록하면서 화요일 방송된 모든 장르 중 압도적 1위를 차지, 3주 연속 동시간대 1위까지 수성하며 승승장구하고 있다. 이 가운데 오늘(13일) 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 권상우, 문채원이 출격해 빵빵 터지는 웃음 대히트를 예고한다.
이날 권상우는 50대에 접어들며 달라진 마음가짐을 털어놓는다. 유재석은 권상우와 방송에서 마지막으로 만난 것이 11년 전이라고 밝히며 "상우가 벌써 50이다"라고 놀라워한다. 이에 권상우는 "옛날에 앞에 4자를 달 때는 허무함이 있었는데, 50살은 오히려 편해졌다. 더 이상 연연하지 않는다"라며 사뭇 달라진 마음가짐을 고백한다. 이때 유연석이 유독 공감을 표해 눈길을 끈다. 유연석은 1년 전만 해도 '만 40살' 계산법을 두고 유재석과 실랑이를 이어왔던 바. 유연석은 "저도 마흔 때는 만 나이에 연연했는데, 이제는 정말 마음이 편해졌다"라며 달라진 모습을 보여 유재석을 놀라게 했다는 후문이다.
그런가 하면 유재석, 권상우가 '50대 유부남' 토크로 똘똘 뭉친다고 해 관심을 모은다. 두 사람을 공감케 한 것은 바로 유부남의 현실 생존법(?). 권상우는 "아내에게 나의 의견을 낼 때, 아내가 대답이 없으면 '아닌가?'를 붙인다"라면서 태세전환의 중요성을 강조해 웃음을 자아낸다. 이에 권상우의 마음을 120% 이해한 유재석은 미혼 유연석에게 '유부남 생존법'을 조언하며 "모든 선택권은 와이프한테 있다. 결정은 기다리면 된다"라고 덧붙여 권상우의 격한 공감을 이끌어낸다는 전언이다.
이처럼 쉴 틈 없이 터지는 권상우의 현실 공감 입담은 '틈만 나면,' 본 방송을 통해 공개된다.
한편, 더욱 고급스러운(?) 수다 케미와 도파민 폭발 게임이 담길 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.