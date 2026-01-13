김대호, 출연료 100배 뛰더니...고정 7개도 부족 "남의 밥 스틸"('톡파원')

12일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에는 프리 선언 이후 예능계에서 활약 중인 김대호가 게스트로 출연했다.
이날 전현무는 김대호를 '프리 아나계의 메기'라고 소개하며 "나도 프리 후 욕심이 많아서 여기저기 나가긴 했는데, 이렇게 여기저기 나가진 않았다"며 장르 불문 모터를 장착한 김대호의 활약에 혀를 내둘렀다.
일주일에 고정 프로그램만 6~7개를 하고 있다는 김대호는 "'아귀처럼 살자'는 마음으로 나왔다. 일단 다 먹어보자. 아나운서일 때는 떠먹여 주는 것만 먹었다"며 "프리 후에는 아무도 떠먹여 주지 않는다. '내 숟가락을 들고 남의 밥그릇도 떠먹자'는 마음으로 열심히 살고 있다"고 했다. 그러면서 김대호는 "오늘 분위기가 제일 좋다"며 전현무의 자리를 욕심내 웃음을 안겼다.
이어 김대호는 "요즘 (전현무) 목 상태도 안 좋으신 것 같다. 나는 25시간이 아니라 50시간도 깨어 있을 수 있다"며 야망을 드러냈고, 전현무는 "지붕을 찾으시겠다?"며 웃었다.
그러면서 전현무는 "우리는 결이 다르다. 김대호는 독보적인 자연인이다. 나는 차도남, 김대호는 시골 애"라고 해 폭소를 자아냈다.