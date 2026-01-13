“이름값으로 하트 못 준다” 송가인, ‘미스트롯4 미공개 스페셜’서 냉정 심사

13일 오후 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'에서는 얼굴을 가린 채 오직 목소리만으로 평가받는 현역부X의 미공개 마스터 오디션 무대가 공개된다. 이름과 이력을 모두 숨긴 참가자들이 음색과 가창력 하나로 승부를 보는 가운데, 마스터들조차 놀라게 한 반전 사연과 인연들이 베일을 벗을 예정이다.
이날 무대에는 실루엣부터 송가인을 떠올리게 하는 현역부X 참가자 '함경도 송가인'이 등장한다. 등장과 동시에 마스터석에서는 "송가인이면 이미 너무 잘하는 거 아니냐"는 반응이 터져 나오며 현장이 술렁인다. 그는 송가인을 대표하는 곡 '한 많은 대동강'을 선곡해 무대에 올랐고, 깊은 한과 구성진 꺾기로 마스터들의 감탄을 이끌어냈다. 여기저기서 하트가 터졌지만, 송가인은 표정 하나 바꾸지 않은 채 끝까지 무대를 지켜봤다.
노래가 끝난 뒤 송가인은 "내 이름이 들어갔다고 해서 무조건 하트를 줄 수는 없다고 생각했다"며 단호한 심사평을 남겨 현역부X 참가자를 긴장하게 했다. 과연 '함경도 송가인'의 정체는 누구인지, 그리고 송가인의 선택을 받을 수 있을지 관심이 쏠린다.
또 다른 현역부X 무대에서는 송가인의 마음을 흔든 참가자가 등장한다. '구로 정수라'라는 닉네임으로 무대에 오른 참가자에 대해 송가인은 "같이 군부대에 갔던 사이다. 그때 정말 많이 울고 웃었다"며 특별한 인연을 공개했다. 이어 "더 잘 됐으면 하는 마음이 크다"며 진심 어린 응원을 전해 뭉클함을 더했다. 송가인과 군부대 공연을 함께했던 '구로 정수라'의 정체 역시 방송을 통해 밝혀진다.
여기에 박세리 마스터를 긴장하게 만든 사연도 공개된다. 한 참가자가 "트롯을 위해 회사를 그만뒀다"고 밝히자, 박세리는 "그 말을 듣는 순간 너무 걱정됐다"며 무대에 더욱 몰입하는 모습을 보였다. 인생을 걸고 선택한 트롯 도전이 어떤 결과로 이어질지 관심이 집중된다.
한편 '미스트롯4'는 4주 연속 동시간대 전 채널 1위는 물론, 목요 예능과 주간 예능 시청률 1위를 휩쓸며 트롯 열풍을 이어가고 있다. 미공개 무대와 숨겨진 사연을 담은 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'은 13일 오후 10시 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com