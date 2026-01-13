아이들, 中 선전市 미디어 전시회 개최…현지 팬들에게 특별한 경험 선사 [고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2026-01-13 10:48


아이들, 中 선전市 미디어 전시회 개최…현지 팬들에게 특별한 경험 선사 …
사진 = 큐브엔터테인먼트

[고재완의 K-ShowBIZ] 그룹 i-dle (아이들)의 미디어 전시회가 해외에서도 개최된다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 22일부터 2월 8일까지 중국 광둥성 심천시 이티엔 홀리데이 플라자에서 'i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE'를 이어간다.

전시회는 서울에서 열린 전시와 동일한 콘셉트와 구성으로 구현된다. 이티엔 홀리데이 플라자는 심천을 대표하는 랜드마크 중 하나로, 아이들만의 감각적인 콘텐츠가 담긴 이번 전시회는 현지 팬들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

앞서 서울 성동구 모처에서 열린 아이들의 미디어 전시회는 오감을 자극하는 테마별 부스로 주목받았다. 아이들의 역사를 담은 인트로 존부터 감각을 모티브로 한 하우스, 스트리트, 다면영상 존과 MD 상품 및 포토존 등이 호평받았다.


아이들, 中 선전市 미디어 전시회 개최…현지 팬들에게 특별한 경험 선사 …
사진 = 큐브엔터테인먼트

아이들, 中 선전市 미디어 전시회 개최…현지 팬들에게 특별한 경험 선사 …
사진 = 큐브엔터테인먼트
특히 국내 팬을 비롯해 중국, 일본, 동남아시아 등 다양한 지역의 해외 팬들이 전시장을 찾으며 대기행렬이 이어졌고, 지속적으로 재방문에 나서며 팬덤의 새로운 '필수 방문지'로 꼽혔다.

아이들의 미디어 전시회는 서울, 중국 심천에 이어 추후 타이베이 지역에서도 개최될 예정이다.

이와 함께 아이들은 오는 2월 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'을 개최하고 세계 각지의 팬들과 만난다. 2월 KSPO DOME에서 월드투어 포문을 열고, 3월에는 K-POP 걸그룹 최초로 타이베이 돔에 입성한다. 홍콩에서는 현지 최대 규모 공연장인 카이탁 스타디움을 찾아 글로벌 걸그룹다운 광폭 행보에 나선다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

2.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

3.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

4.

'86세' 박근형, 故이순재 마지막 부탁 공개..그리움에 뭉클 ('라스')

5.

권상우, 혀 짧은 발음 흉내 내는 피오에 욕설.."이 새X 엔터테이너 맞네"

연예 많이본뉴스
1.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

2.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

3.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

4.

'86세' 박근형, 故이순재 마지막 부탁 공개..그리움에 뭉클 ('라스')

5.

권상우, 혀 짧은 발음 흉내 내는 피오에 욕설.."이 새X 엔터테이너 맞네"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.