'86세' 박근형, 故이순재 마지막 부탁 공개..그리움에 뭉클 ('라스'…

[스포츠조선 이게은기자] '국민배우' 박근형이 6년 만에 '라디오스타'에 출연해 묵직한 존재감으로 스튜디오를 채운다. 연기 인생 64년을 지나온 그는 무대와 작품, 그리고 후배 배우들을 향한 진심을 들려주며 선배인 故 이순재의 마지막 부탁이 된 이야기를 공개한다.
그는 '국민 회장님'이라는 별명으로 굳어진 이미지에 대해서도 언급한다. 수많은 작품에서 재벌 회장 역할을 맡아온 데에 대한 솔직한 속내와 함께, 배우로서 반복되는 이미지에 관한 생각을 가감 없이 전하며 웃음을 자아낸다.
박근형은 과거 전도연, 이상윤 등과 함께했던 에피소드도 털어놓는다. '호랑이 선배'로 불리던 시절, 연기에 대한 기준과 현장의 분위기를 이야기하며 후배 배우들에게 엄격할 수밖에 없었던 이유를 전한다. 특히 신인 시절 전도연의 연기를 '앵무새 같다'라고 호되게 지적했던 일화를 공개한다. 당시 전도연이 울면서도 끝까지 해내려는 근성을 보고 대성할 배우임을 직감했다고 전한다.
한편, 이날 박근형은 걸그룹 아일릿의 원희와의 만남을 통해 또 다른 매력을 드러냈는데, '호랑이 선생님'으로 불리던 모습과 달리, 손녀뻘 후배 앞에서는 한없이 관대한 미소를 지으며 훈훈한 분위기를 만들고 세대를 뛰어넘은 교감을 보여준다는 후문이다.
연기 인생의 무게와 인간적인 면모를 동시에 전하는 박근형의 진솔한 이야기는 오는 14일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.
