[U-23 아시안컵]'이것이 식사마 매직' 베트남, '슈팅 26개'사우디 1-0 꺾고 3연승 '100% 승률'로 8강行…일본 피했다!

[스포츠조선 윤진만 기자]'식사마' 김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23 축구대표팀이 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 개최국 사우디아라비아를 꺾고 조별리그 3전 전승으로 8강에 진출했다.
베트남은 13일(한국시각) 사우디 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 3차전에서 후반 19분응우옌 딘박의 결승골로 1대0 승리했다. 앞서 요르단과 키르기스스탄을 각각 2대0과 2대1 스코어로 제압한 베트남은 3전 전승, 승점 9로 A조를 1위로 통과했다. 베트남이 역사상 U-23 아시안컵(구 U-22 챔피언십)에서 조별리그 전승한 건 이번이 처음이다.
베트남 A대표팀과 U-23 대표팀 사령탑을 겸직하고 있는 김 감독은 "선수들이 매 경기 90분 동안 최선을 다해 팀을 위해 헌신했다. 정말 멋진 경기를 보여줬다"며 "8강 상대는 다음 경기를 보면 알 수 있을 것이다. 상대가 누구든, 팀이 하나로 뭉쳐 싸운다면 앞으로도 좋은 경기를 펼칠 수 있다고 믿는다"라고 소감을 말했다.
같은 날 키르기스스탄을 1대0으로 꺾은 요르단이 2승 1패 승점 6, 조 2위로 8강에 합류했고, 개최국 사우디는 1승 2패 승점 3으로 조기 탈락 고배를 마셨다. 키르기스스탄은 3전 전패로 대회를 마감했다.
베트남은 A조 1위에 오르며 '디펜딩 챔피언' 일본을 8강에서 피했다. 베트남은 17일 B조 2위와 격돌한다. 아랍에미리트 혹은 시리아다. 요르단이 B조 1위 일본과 만난다. 베트남이 8강을 통과할 경우, 준결승에서 '식사마 모국' 대한민국을 만날 가능성이 있다. 베트남과 B조 2위 승자는 C조 1위와 D조 2위 8강 승자와 준결승에서 만난다. 현재 C조 1위가 이민성호다. 1승 1무 승점 4로 선두를 달리는 한국은 13일 우즈베키스탄과 조별리그 최종전을 치른다.
식사마의 용병술이 다시 빛났다. 비겨도 8강에 오를 수 있었던 베트남은 안정적인 수비 컨셉으로 사우디를 상대했다. 상대의 거센 공세에 맞서 전반을 0-0 무승부로 마쳤다.
김 감독은 후반 시작과 동시에 공격수 응우옌 레팟과 미드필더 딘박을 교체투입하며 반격을 준비했다.
19분, 교체투입한 딘박이 0의 균형을 깨는 선제골을 터뜨렸다. 빠른 속도로 상대 페널티 지역 왼쪽을 파고든 딘박은 좁은 각도에서 과감한 왼발슛으로 골망을 흔들었다.
베트남은 선제득점 이후에도 사우디의 맹공을 무실점으로 버텨냈다. 이날 슈팅수는 베트남 4, 사우디 26으로 6배 이상 차이를 보였다. 골키퍼 트란 쭝 키엔은 총 7개의 선방을 기록하며 경기 최우수선수로 선정됐다. 최종 스코어는 1대0, 베트남의 승리로 끝났다.
김 감독은 "우리는 양팀 모두 체력적인 어려움을 겪은 최종전에서 전반과 후반 다른 전략을 세웠다. 선수들이 그 계획을 정확하게 실행했다"며 "8강에서 또 기적을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
결승골 주인공 딘박은 "후반전에 투입되기 전에 김 감독을 비롯한 코치진이 투혼을 북돋아 줬다. 앞서 두 번의 고강도 경기를 치르고 부상자도 발생한 상황에서 제대로 된 포메이션을 유지해야 한다고 강조했다. 공격시엔 상대 수비 뒷공간과 측면을 공략하라고 지시했다"라고 말했다.
이어 "제 골은 바로 그 계획대로 나온 골이었다. 이 골을 넣을 수 있도록 응원해준 코치진과 팀원에게 감사하다. 소중한 승점 3점을 얻게 돼 기쁘다"라고 했다.
한편, 베트남 U-23 대표팀은 이날 승리로 공식전 14연승을 기록하며 팀 역사상 최장 연승 기록을 이어갔다. 동남아시아 최다 연승 기록은 2003년~2006년 태국이 보유한 17연승이다. 베트남이 8강, 준결승, 결승전에서 모두 승리해 우승하면 태국과 동률을 이룬다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com