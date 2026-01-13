유재석 "난 예능 야외파 장돌뱅이...신동엽, 상반신만 나오는 켄타우로스 파" ('틈만나면')
[스포츠조선 정안지 기자유재석이 "예능에서 난 야외 파, 동엽이 형이 스튜디오 파"라고 밝혔다.
13일 방송된 SBS '틈만 나면,'에서는 '틈 친구'로 권상우, 문채원이 출격했다.
이날 유연석은 유재석이 '2025 SBS 연예대상'에서 AI가 추천한 SBS 얼굴로 등극한 사실을 언급했다.
당시 유재석은 "SBS 얼굴인데 뭐 없냐"고 하자, MC였던 차태현은 "SBS 얼굴 치고 너무 못생겼다. 사람이 뽑았으면 안 뽑았을 거다"며 장난을 쳐 웃음을 안긴 바 있다.
또한 당시 유재석과 유연석은 베스트 커플상을 수상하기도 했다. 유연석은 "커플 상 하나 보고 갔다"고 하자, 제작진은 "'유유 커플' 잘 어울린다"고 했다. 그러자 유재석은 "뭐가 잘 어울리냐. 얘 안 씨다"며 티격태격해 웃음을 안겼다.
이어 유연석은 "예능에서 스튜디오파냐, 야외파냐"고 물었고, 유재석은 "난 야외파다. 장돌뱅이다. 동엽 형이 스튜디오파다. 켄타우로스파"라고 해 폭소를 자아냈다.
그때 권상우와 문채원이 등장, 유재석은 "상우가 재미있다. 예능캐를 봉인 해제한 것 같다"고 했다. 이에 권상우는 "이제 나이도 50 됐고, 전혀 부끄럽지 않다"면서 눈물을 흘리는 포즈를 취해 웃음을 안겼다.
또한 영화 '히트맨' 무대 인사 당시 권상우는 극장에서 무릎을 꿇고 간곡히 홍보했다고. 이에 유재석은 "요즘 영화계 뿐만 아니라 절박하다"고 하자, 유연석은 "SBS 얼굴께서 왜 그러시냐"며 장난을 쳤다.
이를 들은 유재석은 "1년 동안 SBS가 어떻게 생각하건 말건 나는 SBS 얼굴로 활동한다"고 했다. 그러자 권상우는 "유재석 세상을 공식화 한거다"고 했고, 유재석은 "내용도 모르고 이야기 한다"며 버럭해 웃음을 안겼다.
anjee85@sportschosun.com
