“이 정도일 줄은 몰랐다”…‘합숙 맞선’ PD가 밝힌 예상 밖 반응

[스포츠조선 조민정 기자 SBS 연애 예능 '합숙 맞선'이 예상보다 훨씬 빠른 속도로 화제의 중심에 섰다. 김나현, 김민형 PD는 "이 정도 반응은 솔직히 예상하지 못했다"며 뜨거운 관심에 대한 소감을 전했다.
'합숙 맞선'은 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 자녀의 결혼을 바라는 어머니 10명이 5박 6일간 한 공간에서 합숙하며 연애와 결혼을 동시에 들여다보는 초현실 리얼리티 예능이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 3MC로 호흡을 맞추며, 첫 방송 이후 강한 입소문을 타고 빠르게 존재감을 키웠다. 2회 방송은 최고 시청률 4%, 수도권 2.8%(닐슨 기준)를 기록하며 동시간대 예능 1위에 올랐고, '한국 넷플릭스 톱10 시리즈' 부문에서도 상위권에 이름을 올렸다.
레전드 연프 '솔로지옥'을 함께 만든 김나현·김민형 PD는 전작과는 결이 다른 '합숙 맞선'으로 또 한 번 주목받고 있다. 김나현 PD는 "연애 프로그램을 오래 만들어오면서 '결혼'을 전제로 한 현실적인 연프를 꼭 해보고 싶었다"며 "SNS에서 상견례 자리에서 파혼했다는 글을 보고, 부모를 먼저 만나는 연애 프로그램을 떠올리게 됐다"고 기획 배경을 설명했다. 이어 "결혼에서 부모의 존재는 떼려야 뗄 수 없는 요소다. 나 역시 미혼이고 결혼에 관심이 많다 보니 기획 단계부터 감정이입이 많이 됐다"고 덧붙였다.
김민형 PD는 초반 반응에 대해 "소재가 신선하다는 확신은 있었지만 부모님의 존재가 연애 감정을 방해하지 않을까 걱정도 있었다"며 "막상 방송 후에는 공감과 재미 모두 긍정적으로 받아들여져 안도했다"고 말했다. 김나현 PD 역시 "하루에 한 번 이상 '재미있게 보고 있다'는 이야기를 듣는다"며 "특히 '엄마와 함께 볼 수 있는 연프라 좋다', '부모님이 더 재미있어하신다'는 반응이 기억에 남는다"고 전했다.
두 PD는 '합숙 맞선'의 차별점으로 '친근함'을 꼽았다. 김나현 PD는 "'솔로지옥'이 판타지를 자극하는 화려함이라면, '합숙 맞선'은 현실적인 공감"이라며 "외모보다 경제력을 중요하게 보는 어머니들의 시선, 부모와 자녀가 부딪히는 순간들이 시청자에게 익숙하게 다가갈 것이라 생각했다"고 설명했다.
섭외 기준 역시 명확했다. 김민형 PD는 "부모와 자녀의 관계성을 가장 중요하게 봤다"며 "함께 있을 때 자연스럽게 드러나는 케미, 솔직한 대화 여부, 의견 충돌 시 반응 등을 통해 '결혼'이라는 주제를 어떻게 받아들이는지를 중점적으로 살폈다"고 밝혔다. 김나현 PD는 "처음에는 부모 모두를 섭외하고 싶었지만, 어머니와 함께 출연을 희망하는 경우가 많아 이번 시즌은 어머님들 중심으로 꾸리게 됐다"며 "향후에는 아버님 버전이나 혼합 버전도 시도해보고 싶다"고 말했다.
향후 전개에 대해서도 관전 포인트를 짚었다. 김민형 PD는 "러브라인이 더욱 복잡해지고, 어머니와 자녀 간의 의견 충돌도 본격화된다"며 "최종 선택까지 예측하기 어려운 흐름이 이어질 것"이라고 귀띔했다. 김나현 PD는 "서장훈의 팩트 중심 멘트, 이요원의 현실 엄마 시선, 김요한의 대리 설렘 리액션도 중요한 재미 요소"라고 덧붙였다.
한편 입소문을 타고 연프계의 신흥 주자로 떠오른 SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'은 매주 목요일 오후 9시에 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com