김종국, 쿠팡 사태 속 독보적 행보..."사건 터졌을 때도 안전"

기사입력 2026-01-14 09:51


김종국, 쿠팡 사태 속 독보적 행보..."사건 터졌을 때도 안전"

[스포츠조선 조윤선 기자 김종국이 쿠팡 사태 속에서 독보적인 행보를 자랑했다.

오는 15일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 '원조 여신' 황신혜와 장윤정이 출연해 방부제 미모만큼이나 녹슬지 않는 입담을 뽐낸다.

이날 한 시대를 풍미한 만인의 첫사랑 누나들이 찾아오는 가운데, 김종국이 자신만의 책받침 여신을 전격 공개해 옥탑방 열기를 후끈 달군다. 김종국은 "어린 시절 내 연예인 이상형은 딱 한 분이었다"라면서 "나에게 유일한 누나는 최진실 누나"라고 밝혀 모두를 추억의 향수에 빠뜨린다. 이때 장난기가 발동한 주우재는 "송은이 누나 시대의 오빠는 신성일 선생님이시냐. 박근형 선생님이시냐"라며 '누나 몰이'를 가동해 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 김종국은 황신혜와 상반된 인생 궤적으로 웃음보를 자극하기도 한다. 온갖 신문물부터, 신식 문화 등 '최초'라는 타이틀을 달고 산 얼리어답터 황신혜 앞에서도 김종국이 '아날로그 인간'으로서 자부심을 드러낸 것. 급기야 김종국은 "앱을 안 써서 쿠팡 사건이 터졌을 때도 나는 안전했다"라고 밝혀 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.


김종국, 쿠팡 사태 속 독보적 행보..."사건 터졌을 때도 안전"
한편, 이날 김숙은 '컴퓨터 미인' 황신혜로부터 미모를 인정받는 호사를 누리기도. 김숙이 황신혜와 장윤정을 향해 "언니들 얼굴은 그대로인데 나만 늙었다"라고 신세 한탄을 하자, 황신혜는 "김숙 씨가 너무 예뻐졌다. 본인은 모르지 않냐. 굉장히 많이 달라졌다"라고 말하며 독기로 가득했던 '처키 숙' 시절을 회상해 옥탑방 모두의 웃음보를 자극한다는 전언이다.

이처럼 시대를 넘나드는 풍성한 이야깃거리들 속에 MC들과 황신혜-장윤정의 유쾌한 케미가 폭발할 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'갑질 논란' 현주엽 子, 정신병원 입원 이유 "안 좋은 생각할 정도로 힘들어" ('아빠하고')

2.

"친구에게 맞아 고막 터져, 인공 고막 낀다"..강은비, 눈물로 전한 학교폭력 피해(김창옥쇼4)

3.

'81세' 선우용여, 일본서 출연료 굴욕 당했다..."엑스트라보다 적게 받아 충격"

4.

지상렬, 공개 연애 ♥16세 연하 신보람과 애정행각 "자기야"..母 인사까지

5.

이수지, 아나운서 될 뻔 했다...꿈 접은 이유 "카메라 오디션에서 탈락했다"

연예 많이본뉴스
1.

'갑질 논란' 현주엽 子, 정신병원 입원 이유 "안 좋은 생각할 정도로 힘들어" ('아빠하고')

2.

"친구에게 맞아 고막 터져, 인공 고막 낀다"..강은비, 눈물로 전한 학교폭력 피해(김창옥쇼4)

3.

'81세' 선우용여, 일본서 출연료 굴욕 당했다..."엑스트라보다 적게 받아 충격"

4.

지상렬, 공개 연애 ♥16세 연하 신보람과 애정행각 "자기야"..母 인사까지

5.

이수지, 아나운서 될 뻔 했다...꿈 접은 이유 "카메라 오디션에서 탈락했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 캠페인 확산→FIFA 긴급 회의

2.

韓 최악의 사령탑 클린스만 충격 근황...손흥민 전성기 망치고 잘 먹고 잘 삽니다 'FIFA 전술 강의'

3.

'QS왕' 후라도의 파나마행 괜찮을까, 고국 사랑 말릴 수도 없고… '홈런킹' 디아즈도 '약속의 땅' 1차캠프 패스

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 드디어 맨체스터 유나이티드 '입성' 길 열리나...'깜짝 관심' 엔리케, 아모림 뒤이을 "정식 감독 후보"

5.

강백호 떠나고, 황재균 은퇴… 책임감을 느꼈다 "더 적극적으로 해보려고요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.