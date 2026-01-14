선우용여, 전현무 식사예절에 결국 폭발.."조용히 좀 먹을 수 없니?"

[스포츠조선 조윤선 기자 혼자는 못 해'가 선우용여 맞춤 찜질방 투어로 유쾌한 팀플 버라이어티의 시작을 알렸다.
지난 13일(화) 첫 방송된 JTBC '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 첫 번째 게스트인 선우용여 맞춤형 찜질방 끝장내기 팀플레이에 돌입, 혼자보다 5배 더 즐거운 시간을 선물했다.
이날 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희와 선우용여는 찜질방만 세 군데를 찾아가며 색다른 추억을 쌓았다. MZ 세대를 사로잡은 최신식 프리미엄 찜질방부터 25년 된 숯가마 찜질방, 사우나도 즐길 수 있는 솥뚜껑 닭볶음탕 맛집까지 섭렵한 것. 또한 선우용여는 찜질방에서 제공하는 찜질복이 아닌 따로 가져온 개인 찜질복을 착용하며 '프로 찜질러'다운 포스를 뿜어냈다.
특히 찜질방 팀플레이를 함께한 이들의 케미스트리가 보는 재미를 끌어올렸다. 그중에서도 이수지는 선우용여와 찜질방에 누워 자연스럽게 일상 토크에 빠지는가 하면 '부캐 부자'답게 선우용여보다 2살 어린 1947년생 '용여 친구' 캐릭터를 탄생시키며 친근하고 재치 넘치는 입담을 발휘해 폭소를 안겼다.
전현무와 선우용여의 티격태격 모멘트도 눈길을 끌었다. 첫 번째 찜질방에서 식사를 계산하고 모두 착석한 가운데 뒤늦게 선우용여가 자신이 계산할 수 있다고 하자 전현무는 "왜 계산하고 나서 말씀하세요?"라고 깐족대 훈육 엔딩을 맞이했다. 뿐만 아니라 파 육개장을 먹는 전현무가 연신 감탄사를 중얼거리는 모습에 선우용여가 더 이상 참지 못하고 "너 조용히 좀 먹을 수 없니?"라며 폭발하는 등 '전현무 스나이퍼'로 활약해 웃음을 선사했다.
그런가 하면 마지막 찜질방에서는 먼저 탈주한 추성훈을 제외하고 자발적으로 65도 사우나 오래 버티기 대회가 진행됐다. 이세희가 가장 먼저 포기했고 최후의 2인으로 남은 전현무와 이수지는 무려 93도인 사우나에서 대결을 이어가 흥미를 고조시켰다.
두 사람의 대결이 끝날 기미가 보이지 않자 추성훈은 사우나의 달궈진 돌에 물을 부어 내부를 더욱 뜨겁게 만들었다. 그럼에도 불구하고 두 사람이 지독하게 버틴 가운데 눈을 감고 있던 전현무가 눈을 뜨자마자 더는 참지 못하고 백기를 들어 이수지의 승리로 돌아갔다.
이처럼 '혼자는 못 해'는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 게스트인 선우용여가 바랐던 찜질방 같이 가기를 함께하며 게스트 맞춤형 팀플 버라이어티만의 색다른 매력을 전했다. JTBC '혼자는 못 해'는 매주 화요일 밤 10시 30분에 방송된다.