이시영 "질책과 조언 가슴에 새길 것"..1억 기부로 '집 수리 프로젝트' 시작

[스포츠조선 조윤선 기자 배우 이시영이 '두 집 고쳐주기' 프로젝트를 시작했다.

14일 '뿌시영' 채널에는 'Ep1. 두 집 고쳐주기 프로젝트'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 이시영은 주거 환경 개선이 시급한 두 가정을 선정해 집을 수리하는 프로젝트에 나섰다고 밝혔다. 그는 "처음에는 아이가 있는 집이나 (아들) 정윤이와 비슷한 또래가 있는 아이들 방을 꾸며주는 걸 생각했는데 실제로 보면서 아프신 분들이나 거동이 불편하셔서 주거 환경 개선이 절실한 분들이 계셔서 방향을 바꿨다"고 설명했다. 이어 "여러 집을 하고 싶었지만, 두 집을 하는 것도 비용이 되게 많이 들더라. 1억 원이라는 금액으로는 두 집을 수리하기도 되게 빠듯하다"고 털어놨다.

첫 번째 수리 대상은 여섯 식구가 함께 생활하는 가정이었다. 중학생 아들을 둔 의뢰인은 뇌전증을 앓게 되며 부모님 댁으로 들어가서 생활하게 됐다고. 그러나 의뢰인의 언니와 남동생 역시 같은 질환을 앓고 있는 상황이었다. 이시영은 "막냇동생은 우리가 집을 선정할 때까지만 해도 안 그러셨는데 며칠 전에 (뇌전증) 판정받으셨다고 해서 너무 속상했다"며 안타까움을 드러냈다.

현재 해당 가정에서는 아버지가 뇌전증을 앓는 자녀들을 돌보고 있으며, 어머니 혼자 생계를 책임지고 있다. 집 안에는 안전을 위해 매트와 가드가 임시로 설치돼 있고, 잦은 발작으로 인한 층간 소음 문제로 거실에 침대를 두고 생활 중이다.

의뢰인의 아버지는 "(아이들이) 물건을 유리에 던지는 경우가 많다"고 말했으며, 실제로 집 안 창문은 대부분 깨져 있는 상태였다. 이에 이시영은 "보기에 비포 애프터가 크지 않을 수 있다. 근데 진짜 안전을 위해서 안 보이는 곳을 공사 해드리려고 한다"고 밝혔다.

또한 이시영은 "중학생 아들 방은 조금이라도 고쳐주고 싶은데 쉽지 않을 것 같다. 방은 좁은데 짐이 많고 침대가 들어갈 공간 자체가 없다. 최대한 책상이라도 작게 해주고 싶은 마음인데 생각해 봐야 할 것 같다"고 전했다.


두 번째 수리 대상은 의뢰인과 어머니, 딸까지 3대가 심장 희귀질환을 앓고 있는 가정이었다. 이 집은 바닥 누수로 인해 정상적인 생활이 어려운 상황으로, 곰팡이가 심해 의뢰인의 어머니는 천식까지 생긴 상태였다.


이시영은 "바닥을 밟으면 물이 어디에 고여있는지 느껴질 정도"라며 "마음 같아서는 가구, 가전 다 바꿔드리고 싶다"고 말했다. 그러면서 "내가 기부한 금액 안에서 최대한 많은 집을 도와주고 싶은 마음이 있고 최대의 효과를 내려고 굉장히 노력하고 있다"며 "보시는 분들이 볼 때는 '와~' 이런 변화가 아닐 수 있어서 걱정되기는 하는데 제일 중요한 건 계시는 분들이 진짜 행복하고 만족하는 것"이라고 강조했다.

이시영은 "작년 여름부터 준비해 온 '두 집 고쳐주기' 기부 프로젝트가 긴 기다림 끝에 첫 삽을 떴다"며 "지난여름 시작해 연말이면 마침표를 찍을 수 있을 줄 알았지만, 여러 현실적인 벽에 부딪히며 시간만 흘러갔다. 하지만 이 프로젝트가 멈추지 않도록 손을 잡아주신 분들이 계신다. 수많은 업체 사장님들의 따뜻한 격려와 도움에 감사드린다"고 전했다.

그는 "이번 프로젝트는 단순히 집을 수리하는 것을 넘어, 누군가에게 새로운 삶의 희망을 선물하는 일이다. 이 선한 영향력이 바래지지 않도록, 오직 '나눔'의 가치에만 집중하며 진심을 다해 마무리하겠다"고 밝혔다. 그러면서 최근 불거진 캠핑장 소음 및 민폐 논란을 의식한듯 "저 또한 많은 분의 따끔한 질책과 조언을 가슴에 새기고, 더욱 성숙하고 책임감 있는 모습으로 매사에 임하겠다"고 덧붙였다.

또 "이제 공사는 시작되었지만, 그 집을 채울 온기가 아직 더 필요하다. 현재 공사 이후의 공간을 채워줄 가구나 생필품 등, 마지막 온기를 더해주실 사장님들의 소중한 나눔을 기다리고 있다. 여러분의 손길이 모여 비로소 하나의 '집'이 완성된다"고 당부했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.