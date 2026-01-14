“난 인간 안 돼!” 김혜윤 선언→로몬과 한 이불? ‘오늘부터 인간입니다만’ 기대감 UP

기사입력 2026-01-14 13:42


“난 인간 안 돼!” 김혜윤 선언→로몬과 한 이불? ‘오늘부터 인간입니다…

[스포츠조선 조민정 기자 SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'이 유쾌함과 설렘 그리고 신묘한 판타지를 앞세워 첫 방송 기대감을 끌어올렸다.

오는 16일 첫 방송을 앞둔 '오늘부터 인간입니다만' 측은 14일 은호 강시열을 비롯해 각기 다른 사연과 인연으로 얽힌 인물들의 서사를 담은 하이라이트 영상을 공개했다. 예측 불가한 전개와 독특한 세계관이 압축된 영상은 단숨에 시선을 사로잡았다.

'오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애가 과잉된 인간이 만나 벌어지는 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다. 기존 구미호 서사와는 결을 달리한 세계관 위에 현실과 상상을 넘나드는 설정이 더해지며 색다른 재미를 예고한다. 특히 김혜윤과 로몬의 만남만으로도 드라마 팬들의 관심이 집중되고 있다.

하이라이트 영상은 은호의 과거와 함께 "난 인간이 되지 않을 거야. 인간을 사랑하지도 않을 거고 비참하게 살다 불행하게 죽지도 않을 거야"라는 독백으로 시작된다. 인간을 철저히 거부하는 은호의 태도는 그의 기구한 삶에 대한 궁금증을 자아낸다. 이어 인간을 못마땅하게 여기던 은호가 강시열과 한 이불 안에서 등장하며 두 사람의 관계 변화에 대한 호기심을 키운다.

인간 세상을 살아가는 은호에게 삶은 마치 게임처럼 고생 없이 재미만 취하는 것이다. 선행도 사랑도 거부하던 은호는 축구밖에 모르는 슈퍼스타 강시열과 얽히며 예상치 못한 운명의 소용돌이에 휘말린다. 그 중심에는 4부 리그에서도 방출된 비운의 축구선수 현우석이 있다.

현우석의 간절한 바람 앞에서 강시열은 은호의 소원 명함을 꺼내 들고 은호는 자신의 능력을 증명하듯 소원을 이뤄준다. 그 대가로 강시열에게 돌아온 선택은 단순하지 않다. "내가 너희 둘의 운명을 바꿔 놨어"라는 은호의 말과 "나는 그렇게 못 살아. 아니 안 살아"라는 강시열의 외침이 맞부딪히며 긴장감을 끌어올린다.

여기에 은호와 수백 년을 함께한 구미호 금호와 은호의 VIP 고객 이윤 그리고 구미호를 쫓는 박수무당 장도철까지 가세하며 세계관은 더욱 확장된다. 인간과 구미호 그리고 정체불명의 존재들이 얽히며 이야기는 한층 복잡해진다.

영상 말미 '기어코 구미호에게 다가온 선택의 순간'이라는 문구와 함께 달라진 은호와 강시열의 분위기는 설렘을 자극한다. 제멋대로 살아온 구미호 은호가 잃어버린 도력과 처음 마주한 사랑을 모두 지켜낼 수 있을지 관심이 모인다.

한편 SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'은 오는 16일 금요일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

스포츠 많이본뉴스
1.

"원점에서 다시 시작" 한국 야구 미래 청신호 예감? 두산 감독→巨人 코치 새 출발 '국민타자'의 굳은 다짐

2.

738억 단기알바 어때? aav 5000만불 쾅! 메츠의 분탕질 → 또 다저스 가는 꼴은 못 본다

3.

한물간 레전드 '유망주+458억'에 사오다니! 애리조나 10×GG 3루수 영입, "우리팀에 잘 맞아요"

4.

"이번엔 SON 때처럼 실수하지마!" 감독 교체 임박 토트넘, 전력 재편?

5.

김민수→김정율, 최채흥→최지명. 등번호도 바꾸고 새출발. 그러나 1군 캠프 제외. FA 보상 신화 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.