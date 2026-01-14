[SC현장] 스포츠 레전드들, 메달 내려놓고 서장훈·안정환 예능 훈련소 입소…JTBC ‘예스맨’[종합]

JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 서장훈, 안정환, 기보배, 박태환, 이형택, 하승진, 윤석민, 김영광이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 서장훈, 안정환, 기보배, 박태환, 이형택, 하승진, 윤석민, 김영광이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
[스포츠조선 조민정 기자 스포츠인들이 단체로 예능판에 발을 들였다. 개인 출연이 아닌 '집단 진출'이다. 메달과 기록으로 증명해온 레전드 스포츠 스타들이 이번에는 웃음과 존재감으로 경쟁에 나선다.
14일 오후 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸에서는 JTBC 신규 예능 예스맨 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 최창수 CP 김동욱 PD를 비롯해 서장훈 안정환 기보배 박태환 이형택 하승진 윤석민 김영광이 참석해 스포츠인들의 예능 도전에 대한 이야기를 나눴다.
'예스맨'은 '예능 스포츠 맨'의 줄임말이다. 대한민국을 대표하는 레전드 스포츠 스타들이 출연해 자신의 예능 경쟁력을 검증받는 생존형 예능 서바이벌이다. 매회 전반전 토크와 후반전 퀴즈 미션을 통해 점수가 매겨지고, 최하위 1인은 다음 회차 녹화에 참여할 수 없다. 스포츠 스타들에게는 낯선 규칙이지만 그만큼 판은 냉정하다.
JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 서장훈이 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
프로그램의 출발점에는 서장훈이 있었다. 최창수 CP는 "아이디어의 최초 출발은 서장훈 씨였다"며 "'아는 형님'을 연출하며 수많은 스포츠 선수들을 만났는데 이들의 케미와 잠재력이 충분히 발휘되지 못하고 있다는 생각을 늘 해왔다"고 밝혔다. 이어 "스포츠 선수들끼리만 모아두면 완전히 다른 재미가 나오겠다는 확신이 있었고, 국가대표 유니폼과 단복 콘셉트, 매회 최하위 방출 시스템까지 서장훈 씨와 함께 초기 구상을 했다"고 설명했다.
메인 축 역시 자연스럽게 서장훈과 안정환으로 좁혀졌다. 최 CP는 "은퇴 후 예능판에서 확실한 궤적을 만든 스포츠인은 서장훈과 안정환이라 판단했다"며 "서장훈 씨가 안정환 씨 섭외까지 직접 맡을 만큼 애정과 관여도가 컸다"고 말했다.
김동욱 PD는 "스포츠 선수들은 끼가 많지만 기존 예능에서는 방송인들 사이에서 자신의 포텐셜을 다 끌어올리지 못하는 경우가 많았다"며 "아예 스포츠 선수들만을 위한 예능 훈련소를 만들자는 생각에서 출발했다"고 밝혔다. 이어 "관찰 예능이 넘치는 요즘 아무 생각 없이 웃을 수 있는 원초적인 예능을 만들고 싶었다"고 덧붙였다.
'예스맨'은 동계올림픽 시즌과 맞물려 파일럿 편성을 받았다. 최창수 CP는 "JTBC가 동계올림픽 단독 중계를 맡게 되면서 스포츠 예능에 대한 필요성도 커졌다"며 "중계권을 확보한 덕분에 예능에서 올림픽 관련 자료를 자유롭게 활용할 수 있고 자연스럽게 스포츠에 대한 관심을 환기할 수 있다"고 말했다. 그는 "파일럿으로 시작하지만 목표는 분명하다. 토요일 '아는 형님' 앞자리에 붙박이로 자리 잡는 스포츠 예능 간판이 되고 싶다"고 밝혔다.
출연진 역시 예능에 대한 각자의 갈증을 솔직하게 드러냈다. 기보배는 "양궁은 올림픽 때만 반짝 주목받는 종목"이라며 "항상 웃길 준비가 돼 있는 사람이라는 걸 보여주고 싶었다"고 말했다. 김영광은 "은퇴 후 제2의 인생을 고민하던 중 방송에 도전하고 싶다는 생각이 들었다"며 "예능인으로 성장하는 모습을 보여주고 싶다"고 각오를 전했다.
박태환은 "출연진을 보고 바로 '예스'를 외쳤다"며 "레전드 선수들과 함께하면서 배우고 싶다는 마음으로 출연을 결정했다"고 밝혔다. 윤석민 역시 "은퇴 후 내려놓음을 배우며 살고 있다"며 "이번 프로그램에서는 모든 걸 내려놓고 증명해보고 싶다"고 말했다.
JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 안정환, 서장훈이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 안정환, 서장훈이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
코치 역할을 맡은 서장훈과 안정환은 '예능은 훈련'이라는 공통된 시선을 보였다. 안정환은 "판단 기준은 단순하다. 웃겨야 한다"며 "진심으로 웃음이 터질 때 그 사람이 진짜 예능인이라고 생각한다"고 말했다. 서장훈은 "점수는 굉장히 박하다"며 "여기서 혹독하게 훈련을 받아야 다른 프로그램에서 살아남을 수 있다"고 강조했다.
두 사람은 후배들을 끌어주는 선배로서의 책임도 언급했다. 서장훈은 "이분들이 그동안 보여주지 못했던 매력을 이번 프로그램을 통해 발견하게 될 것"이라며 "방송에서 살아남으려면 결국 치열하게 고민하고 노력해야 한다"고 말했다. 안정환 역시 "예능에서는 업적을 내려놓고 신인의 마음으로 임해야 한다"며 "내려놓을 줄 아는 사람이 오래 간다"고 덧붙였다.
이날 현장에서는 예상 밖의 '웃음 폭탄' 후보도 공개됐다. 서장훈은 "김남일 선수는 정말 충격적이었다"고 말했고, 안정환은 "김남일은 예능판을 진공청소기처럼 쓸어버릴 것"이라고 평가했다. 하승진 기보배 김영광 등 다른 출연진들의 숨은 예능감도 언급되며 기대감을 높였다.
한편 JTBC 신규 예능 '예스맨'은 오는 17일 오후 7시 10분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com