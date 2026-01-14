“또라이 같다” ‘예스맨’ 서장훈·안정환도 인정한 김남일 예능판 신고식

“또라이 같다” ‘예스맨’ 서장훈·안정환도 인정한 김남일 예능판 신고식
JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김남일이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/

[스포츠조선 조민정 기자 JTBC 새 예능 '예스맨' 제작발표회 현장에서 김남일이 단번에 화제의 중심에 섰다. 서장훈 안정환이 입을 모아 "충격적이었다"고 언급하며 예능판에서도 '야생마 본능'을 예고했다.

14일 오후 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 JTBC '예스맨' 제작발표회에서 서장훈은 "김남일 선수는 정말 충격적이었다"고 단언했다. 이어 안정환은 수위를 한층 더 높였다. 그는 "김남일은 예능판도 진공청소기처럼 쓸어버릴 것"이라며 "같이 생활해보니 '또라이 같다'는 생각이 들 정도였다"고 말해 현장을 술렁이게 했다.

안정환 역시 "김남일 선수는 월드컵 때부터 보여줬던 야생마 같은 에너지가 있다"며 "이번 프로그램에서 그게 제대로 터질 것"이라고 기대감을 드러냈다.

서장훈 역시 "운동선수 출신들 가운데서도 확실히 결이 다르다"며 "예능판에서 쉽게 보기 힘든 캐릭터"라고 덧붙였다.

이에 김남일은 "저는 보통 사람"이라며 선을 그어 현장을 웃음바다로 만들었다.

'예스맨'은 스포츠 레전드들이 예능 경쟁력을 점수로 평가받는 생존형 서바이벌. 17일 오후 7시 10분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

