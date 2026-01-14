‘예스맨’ 기보배 출연 승낙 이유? “♥남편, 내가 제일 웃기다고”
[스포츠조선 조민정 기자 양궁 레전드 기보배가 예능판 도전에 나선 이유를 솔직하게 털어놨다. 냉철한 승부사의 얼굴 뒤에는 가족의 응원이 있었다.
14일 오후 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서는 JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최창수 CP를 비롯해 서장훈 안정환 기보배 박태환 등 레전드 스포츠 스타들이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.
그동안 예능 출연이 많지 않았던 기보배는 '예스맨' 출연 계기에 대해 "양궁이라는 종목이 올림픽 때만 반짝 주목받는 것이 늘 아쉬웠다"며 "시청자분들 곁에서 더 자주, 꾸준히 인사드리고 싶다는 마음이 컸다"고 밝혔다.
특히 기보배는 예능 도전에 나서게 된 결정적인 배경으로 남편의 한마디를 꼽아 눈길을 끌었다. 그는 "출연 제의를 받고 고민을 많이 했는데 남편이 '이 세상에서 당신이 제일 웃기다'고 말해줬다"며 웃음을 터뜨렸다. 이어 "그 말이 큰 용기가 됐다"고 덧붙였다.
양궁장에서 보여주던 냉정한 이미지와 달리, 기보배는 인간적인 매력을 강조했다. 그는 "그동안 경기장에서는 집중된 모습만 보여드렸다면 이번에는 조금 더 편안하고 인간적인 기보배의 모습을 보여드리고 싶다"며 "웃기려고 억지로 애쓰기보다는 자연스럽게 제 모습을 꺼내 보이겠다"고 각오를 전했다.
'예스맨'은 스포츠 스타들이 서장훈 안정환 코치 아래 예능 경쟁력을 점수로 평가받는 생존형 서바이벌이다. 양궁 레전드에서 예능 도전자까지 기보배의 새로운 얼굴이 어떤 반응을 이끌어낼지 관심이 모인다.
한편 JTBC 신규 예능 '예스맨'은 오는 17일 오후 7시 10분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
