손담비 "시부모랑 연락 無, 내게 관심 없다"..시월드 스트레스 제로
[스포츠조선 이게은기자 가수 겸 배우 손담비가 시댁 스트레스가 없다고 밝혔다.
14일 '만리장성규' 채널에는 '이성친구와 여행, 가능vs불가능'이라는 영상이 공개됐다.
손담비는 시댁이나 처가 갈등이 있냐는 질문에 "남편도 저도 없다. 시부모님이 저한테 관심이 없다"라고 말해 놀라움을 안겼다.
이어 "시부모님도 운동을 하셨다. 아버님은 스피드스케이팅 선수, 어머님은 피겨 선수였다. 시어머니도 요리를 한 번도 해본 적 없으시다. 그래서 남편에게 '요리 안 해도 된다. 밀키트 사 먹여라'라고 하신다"라고 말했다.
특히 손담비는 "(시어머니가 제게) 연락을 안 하신다. 워낙 연락을 안 하시니까 저도 아이가 자라나는 모습을 카톡으로 보내는 정도다. '남편에게만 최선을 다하고 너희 둘이 행복하게 살면 된다'라고 하신다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.
손담비 집안의 다소 자유로운 분위기에, 장성규는 "최고다. 시월드가 아예 없는 거네"라며 놀랐다.
한편 손담비는 2022년 스피드스케이팅 국가대표 선수 출신 이규혁과 결혼했으며 지난해 딸을 출산했다. 개인 유튜브 채널 '담비손'을 운영 중이다.
