틈만 나면 자해하던 금쪽이, 14일 만에 '충동 조절' 변화 생겼다('금쪽같은 내 새끼')

기사입력 2026-01-15 15:49


틈만 나면 자해하던 금쪽이, 14일 만에 '충동 조절' 변화 생겼다('금…

[스포츠조선 조지영 기자 틈만 나면 자해하던 금쪽이에게 변화가 생겼다.

오는 16일 밤 9시, 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '엄마 S.O.S! 예비 중1 딸이 자해를 시도해요'의 두 번째 이야기가 공개된다.

지난주, 극단적인 행동으로 위험한 상황에 놓였던 '금쪽이'의 모습은 많은 시청자에게 안타까움을 안겼다. 친구 관계에서의 어려움은 물론, 엄마에게 욕설과 폭력적인 행동까지 보이며 충동 조절의 심각성을 드러냈는데. 과연, 금쪽이는 자신의 충동을 멈추고 평온한 일상으로 돌아올 수 있을지 귀추가 주목된다.

녹화 이후, 금쪽이네는 오은영 박사의 조언에 따라 '참을성 기르기' 솔루션을 본격적으로 시작한다. 금쪽이는 다양한 방법을 통해 충동을 조절하려 노력하며, 지난주보다 한층 밝아진 모습을 보이는데. 특히 일주일 동안 스스로 상처를 내는 행동을 멈추는 등 긍정적인 변화를 보여 모두를 놀라게 했다는 후문이다.

관찰된 영상에서는 오픈 채팅에 몰두한 채 휴대전화를 손에서 놓지 못하는 금쪽이의 모습이 포착된다. 이를 지켜보던 엄마가 모든 오픈 채팅방에서 나올 것을 제안하자, 금쪽이는 잠시 고민하다 스스로 채팅방을 나가는 모습을 보여 엄마를 놀라게 한다. 하지만 평온함도 잠시, 엄마는 금쪽이가 아직 나가지 않은 오픈 채팅방이 있음을 발견하고 이곳에서 역시 나갈 것을 요구하자 상황은 급변하기 시작한다. 급기야, 욕설을 내뱉은 채 엄마를 향해 분노의 발길질을 보이는데. 결국, 금쪽이의 발길질에 뒤로 넘어지는 엄마. 이를 지켜본 오은영 박사는 금쪽이가 '이것'에 대한 경험이 부족해 갈등 상황에서 감정을 조절하고 문제를 해결하는 데 어려움을 겪고 있다고 분석해 궁금증을 자아낸다.

한편, 눈물을 흘리며 누군가에게 하소연하듯 통화 중인 금쪽. 엄마와의 갈등을 털어놓으며 위로받지만, 이를 지켜본 엄마는 금쪽이의 통화 상대에게 직접 전화를 걸어, 해서는 안 될 말을 전하고 만다. 이에 깊은 상처를 받은 금쪽이는 "태어나서 미안하다"는 말과 함께 스스로를 해치고 싶은 충동을 털어놓고, 모든 원인이 엄마에게 있다며 가슴 아픈 말을 남긴 채 자리를 떠나게 된다.

과연, 금쪽이의 거친 말 뒤에 감춰진 진짜 감정은 무엇일지, 오는 16일 금요일 밤 9시, 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.