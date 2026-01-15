'두쫀쿠 논란' 욕 먹은 안성재, A/S 영상으로 공식 사과..."딸에게 미안하다"

기사입력 2026-01-15 16:18


[스포츠조선 김수현기자 무려 1만 3천개의 비난 댓글이 달려 놀란 안성재가 A/S 요리를 들고 두바이 쫀득 쿠키에 재도전했다.

14일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '열화와 같은 원성에 힘입어 안성재 두딱강 두란말이 A/S합니다' 영상이 업로드 됐다.

이날 안성재는 "저희가 '안성재거덩요' 최초로 레시피를 A/S 처음으로 진행하려고 합니다"라 전했다.

무려 댓글이 1만개가 넘게 달리며 기사까지 났던 안성재의 '두바이 쫀득 쿠키' 영상에는 "다시 만들라"는 의견이 수두룩하게 달렸다.

이에 딸 시영이는 "난 생각보다 괜찮았는데 사람들이 너무.."라면서도 안성재의 두쫀쿠가 딱딱하다는 것에는 단호하게 끄덕였다.

안성재는 "솔직히 저는 '두쪽쿠'가 뭔지 잘 몰랐다. 먹어 본 적도 없고 지나가다 들어서 그렇게 관심을 안가졌는데 그렇게까지 화제가 되는 건지 몰랐다"라 털어놓았다.


이어 "손님이 '모수'에 오셔서 인사했더니 '두쪽쿠는 언제 만드실 건가요?'라 말씀하시고 어떤 손님은 두쫀쿠를 직접 가지고 오셔서 딸 시영이에게 선물이라 하시더라"라 했다.

시영이는 "댓글 1만 3천명이 이렇게 같은 얘기를 해주니까 고마웠다. '그럴거면 에드워드 리 비빔밥은 왜 비빔밥이 아니라'고 했냐고. '치킨 해달라 했는데 백숙 해준 거'라고"라며 댓글 의견들을 대신 전했다.


안성재는 "제가 '두쫀쿠'가 뭔지 잘 몰랐다. 알고왔어어야 되는 거 같은데 모르니까. (좋은 것만 먹이고 싶은 부모 입장에서) 아빠 입장에서는 마시멜로가 많이 먹어서 좋은 음식은 아니다. 조금이라도 더 건강한 간식(을 주고 싶었다)"라 했다.

안성재는 이번엔 딸 시영이가 하자는 대로 '두바이 쫀득 쿠키'를 만들어보겠다며 "아빠도 요리사로서 뭔가 만들고서 이렇게 의기소침해진 건 오랜만이야"라 고백했다.

결국 안성재는 "아빠가 미안해. 잘 몰랐어"라며 반성하고 딸 시영이에게 솔직하게 사과해 훈훈함을 자아냈다.

안성재는 "아빠가 생각해봤는데 저번에 만든 게 딱딱하면 안됐다. 마시멜로를 많이 익혔다"라면서도 "내가 할게"라는 시영이에 바로 끄덕여 웃음을 안겼다.


계속해서 딸 시영이의 눈치를 보며 레시피에 맞게 열심히 두쫀쿠 재료를 손질한 안성재는 "하라는 대로 하겠다"라고 군말 없이 만들어나갔다.

안성재는 "부자가 된 느낌이다"라며 저번과 달리 쫀득한 피와 촉촉한 필링의 '두쫀쿠'를 공개했다.

"원하는 게 나왔냐"는 아빠 안성재에 시영이는 "완전 나왔다"며 그제서야 만족한 듯 고개를 끄덕였다.

시영이는 소감을 원하는 안성재에 "아빠가 만들어 주는 거는 원래 다 맛있어"라며 훈훈하게 마무리 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

