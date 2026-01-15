'두쫀쿠 논란' 욕 먹은 안성재, A/S 영상으로 공식 사과..."딸에게 미안하다"

|
[스포츠조선 김수현기자 무려 1만 3천개의 비난 댓글이 달려 놀란 안성재가 A/S 요리를 들고 두바이 쫀득 쿠키에 재도전했다.
무려 댓글이 1만개가 넘게 달리며 기사까지 났던 안성재의 '두바이 쫀득 쿠키' 영상에는 "다시 만들라"는 의견이 수두룩하게 달렸다.
시영이는 "댓글 1만 3천명이 이렇게 같은 얘기를 해주니까 고마웠다. '그럴거면 에드워드 리 비빔밥은 왜 비빔밥이 아니라'고 했냐고. '치킨 해달라 했는데 백숙 해준 거'라고"라며 댓글 의견들을 대신 전했다.
안성재는 "제가 '두쫀쿠'가 뭔지 잘 몰랐다. 알고왔어어야 되는 거 같은데 모르니까. (좋은 것만 먹이고 싶은 부모 입장에서) 아빠 입장에서는 마시멜로가 많이 먹어서 좋은 음식은 아니다. 조금이라도 더 건강한 간식(을 주고 싶었다)"라 했다.
안성재는 이번엔 딸 시영이가 하자는 대로 '두바이 쫀득 쿠키'를 만들어보겠다며 "아빠도 요리사로서 뭔가 만들고서 이렇게 의기소침해진 건 오랜만이야"라 고백했다.
결국 안성재는 "아빠가 미안해. 잘 몰랐어"라며 반성하고 딸 시영이에게 솔직하게 사과해 훈훈함을 자아냈다.
안성재는 "아빠가 생각해봤는데 저번에 만든 게 딱딱하면 안됐다. 마시멜로를 많이 익혔다"라면서도 "내가 할게"라는 시영이에 바로 끄덕여 웃음을 안겼다.
안성재는 "부자가 된 느낌이다"라며 저번과 달리 쫀득한 피와 촉촉한 필링의 '두쫀쿠'를 공개했다.
"원하는 게 나왔냐"는 아빠 안성재에 시영이는 "완전 나왔다"며 그제서야 만족한 듯 고개를 끄덕였다.
시영이는 소감을 원하는 안성재에 "아빠가 만들어 주는 거는 원래 다 맛있어"라며 훈훈하게 마무리 했다.
