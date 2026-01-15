'슈가' 최지우 "늦은 나이에 출산…아이 키우는 엄마라면 모두 공감할 것"

기사입력 2026-01-15 16:29


'슈가' 최지우 "늦은 나이에 출산…아이 키우는 엄마라면 모두 공감할 것…
영화 '슈가' 언론배급시사회가 15일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열렸다. 최지우가 인터뷰를 하고 있다. 자양동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 최지우가 영화 '슈가'에 참여하게 된 계기를 전했다.

최지우는 15일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '슈가' 언론·배급 시사회에서 "오랜만에 영화 촬영을 했다"며 "시나리오가 제 마음을 크게 울렸다"라고 했다.

오는 21일 개봉하는 영화 '슈가'는 1형 당뇨병 판정을 받은 어린 아들을 위해 법과 규제의 장벽을 넘어 직접 의료기기를 만들어낸 엄마 미라의 뜨거운 사랑과 성장을 담은 휴먼 드라마로, 최신춘 감독이 메가폰을 잡았다.

최지우는 2023년 개봉한 '뉴 노멀' 이후 3년 만에 스크린에 복귀했다. 그는 "오랜만에 영화를 촬영했다. 시나리오가 제 마음을 크게 울렸고, 온전히 엄마 역할에 감정 이입이 되더라. 열심히 촬영했다"고 소감을 전했다.

아들을 지키기 위해 세상과 맞서는 엄마 미라 역을 맡은 최지우는 "제가 늦은 나이에 출산을 했고, 실존 인물의 이야기여서 조심스러운 부분도 있었다. 저희 영화는 아이를 키우는 분들이 모두 공감하실 만한 이야기라고 생각했다. 오히려 작품을 촬영하면서 감정이 과몰입될 때마다 감독님이 많이 자제시켜주셨다. 촬영 현장에서도 진웅 씨와 동하랑 같이 시시콜콜 농담도 했다"며 "무엇보다 감독님도 1형 당뇨를 앓고 계셔서 이야기를 많이 들었고, 김미영 대표님도 촬영장에 자주 와주셔서 큰 도움을 받았다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.