[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록
|
|
|26일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 8회말 삼자범퇴로 마친 한화 한승혁. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.26/
[스포츠조선 김민경 기자 한화 이글스가 포기한 필승조 한승혁이 이적한 팀에서 연봉 대박을 터트렸다.
KT는 15일 '재계약 대상자 64명과 연봉 계약을 완료했다'고 발표했다.
이적생 한승혁의 연봉이 눈길을 끈다. 한승혁은 올겨울 한화와 4년 100억원에 계약하고 FA 이적한 지명타자 강백호의 보상선수로 KT에 왔다.
한화가 왜 20인 보호선수 명단에 한승혁을 포함시키지 않았는지 의아할 만했다. 한승혁은 지난 시즌 71경기, 3승3패, 3세이브, 16홀드, 64이닝, 평균자책점 2.25로 활약했다. 보호선수로 묶는 게 당연한 성적이었는데도 풀렸다. 한화는 유망주들을 묶는 데 더 주력했던 것으로 보인다.
대신 KT가 한승혁에게 충분히 대우를 해줬다. 지난해 연봉 9400만원에서 219.1% 인상된 3억원에 계약했다. 한승혁은 프로 데뷔 후 첫 억대 연봉을 기록했다.
KBO 신인상과 출루율상, 그리고 외야수 부문 골든글러브를 수상한 안현민이 구단 역대 최고 인상률을 기록했다. 안현민은 2025시즌 연봉 3300만원에서 1억 4700만원이 인상된 1억8000만원에 계약했다. 2021년 소형준이 기록했던 구단 역대 최고 인상률 418.5%를 뛰어 넘는 445.5%의 인상률을 기록했다.
|
|
|1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 2루 안현민이 1타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
안현민은 지난 시즌 112경기에 출전해 타율 2위(0.334), 출루율 1위(0.448), 장타율 3위(0.570) 등 타격 주요 부문에서 상위권에 이름을 올리며 KBO리그 정상급 타자로 발돋움했다. 특히, WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)에서 7.22로 리그 야수 전체 1위를 차지했다.
|
|
|23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 오원석이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/
투수 부문에서는 프로 데뷔 후 개인 첫 두 자릿 수 승수를 달성한 오원석이 지난 시즌 연봉 1억4000만원에서 64.3% 오른 2억3000만원에 계약했고, '돌아온 에이스' 소형준은 50% 인상된 3억3000만원에 사인했다.
필승조로 활약한 투수 이상동은 5900만원에서 69.5% 인상된 1억원으로 첫 억대 연봉 반열에 올랐고, 원상현은 4000만원 에서 75% 상승한 7000만원에 도장을 찍었다.
|
|
|6일 잠실야구장에서 열린 LG와 KT의 준PO 2차전. 투구하고 있는 KT 이상동. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.10.06/
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
