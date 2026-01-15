'73kg' 랄랄, 5kg 또 쪘다..수영복 입었더니 '둘째 의심'

기사입력 2026-01-15 16:02


'73kg' 랄랄, 5kg 또 쪘다..수영복 입었더니 '둘째 의심'

[스포츠조선 정유나 기자 유튜버 랄랄이 부산에서 폭풍 먹방을 펼쳤다.

14일 랄랄의 유튜브 채널에는 '2박 3일동안 5kg 찐 브이로그 (부산)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영사에서 랄랄은 남편, 딸 없이 친구들과 부산으로 여행을 떠났다.

기차를 타기 전부터 국수 먹방을 선보인 랄랄은 열차 안에서도 도넛을 폭풍 흡입했다. 그는 "부산 가서 3억 칼로리 챌린지 할 거다"라며 남다른 각오를 드러냈다.


'73kg' 랄랄, 5kg 또 쪘다..수영복 입었더니 '둘째 의심'
부산에 도착한 뒤 랄랄과 친구들은 본격적인 먹방에 돌입했다. 떡볶이를 시작으로 육회와 뭉티기, 복국까지 쉼 없이 먹어치웠다. 그러면서도 랄랄은 "새해에는 15kg을 뺄 거다"라며 다이어트를 선언해 친구들의 웃음을 자아냈다.

또 랄랄은 과감하게 수영복 몸매를 공개했다. 수영을 마친 뒤에도 곧바로 먹방이 이어졌다. 막걸리에 버터 오징어, 떡볶이, 이재모 피자까지 즐기며 행복한 미식 여행을 이어갔다.

이를 지켜본 친구는 "먹방 유튜버로 바꿔라. 재능 있다"고 조언해 폭소를 더했다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 랄랄은 현재 몸무게가 73kg라고 밝혀 화제를 모았다.


jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.