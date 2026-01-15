'슈가' 최신춘 감독 "민진웅, 한예종 다닐 때부터 연기 잘하기로 유명했다"

기사입력 2026-01-15 16:46


'슈가' 최신춘 감독 "민진웅, 한예종 다닐 때부터 연기 잘하기로 유명했다"
영화 '슈가' 언론배급시사회가 15일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열렸다. 민진웅이 인터뷰를 하고 있다. 자양동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/

[스포츠조선 안소윤 기자 영화 '슈가'를 연출한 최신춘 감독이 배우 민진웅을 향한 깊은 신뢰를 드러냈다.

최신춘 감독은 15일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '슈가' 언론·배급 시사회에서 "진웅 씨가 연기한 준우 역할은 단 한 번도 캐스팅 보드가 바뀐 적이 없었다"라고 했다.

오는 21일 개봉하는 영화 '슈가'는 1형 당뇨병 판정을 받은 어린 아들을 위해 법과 규제의 장벽을 넘어 직접 의료기기를 만들어낸 엄마 미라의 뜨거운 사랑과 성장을 담은 휴먼 드라마로, 최신춘 감독이 메가폰을 잡았다.

민진웅은 미라의 남편 준우로 분했다. 아내가 아들을 살리기 위해 세상과 치열하게 싸우는 동안, 뒤에서 묵묵히 가족을 지탱하며 든든한 버팀목이 되어주는 인물이다. 이에 그는 "실제로 아픈 아이들과 아이를 보살펴 주는 엄마들이 각자의 역할에서 힘든 점이 많을 것 같다"며 "저는 가정을 위해 균형을 잡고 고군분투하는 모습을 담담히 담아내려고 했다. 촬영장에서도 엄마와 아들의 사이가 좋았다가 안 좋아지기도 해서 종잡을 수 없었는데, 감독님이 대본을 잘 써주신 것 같다"고 말했다.

이에 최 감독은 "진웅 씨는 저와 같은 한국예술종합학교 출신이긴 하지만, 학교 다닐 땐 인연이 없었다"며 "이 대본을 처음 썼을 때, 아빠 역할을 안 해 본 배우가 연기했으면 했다. 진웅 씨는 워낙 학교 다닐 때부터 연기 잘한다는 이야기가 많았었다. 준우 역할은 단 한 번도 캐스팅 보드가 바뀐 적 없었다"고 극찬했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

