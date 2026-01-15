'돈자랑 논란' 손연재, 미국서 복권 당첨됐다 "일확천금 꿈 꿨는데"

기사입력 2026-01-15 20:46


[스포츠조선 이게은기자 전 리듬체조 선수 손연재가 미국 로또 당첨 후기를 전했다.

15일 '손연재' 채널에는 '손연재의 현실 육아 실시간 살 빠지는 리얼 미국 여행ㅋㅋㅋㅋ(미국 로또 당첨 후기, 챗GPT 추천 여행지)'이라는 영상이 공개됐다.

손연재는 말리부에서 식사를 하며 "너무 배고팠는데 음식이 진짜 맛있다"라며 감탄했다. 남편이 "살 제대로 찌겠다"라고 하자, 손연재는 "우리는 살 찌는 거 먹어도 된다. 너무 못 먹고 다녔다"라며 육아로 인해 강제 다이어트 중임을 전했다.


그런가 하면 남편은 틈을 봐 미국 복권을 구입했다. 빵 터진 손연재는 "이거 만약 당첨되면 얼마냐"라고 물었고 남편은 "미국은 몇 천억씩 나온다"라고 말했다. 손연재는 "일확천금을 꿈꾼다"라며 다시 폭소했다.

그날 밤, 손연재 부부는 로또 결과를 확인했고 남편은 "4달러가 됐다. 어 아니다. 8달러다!"라며 놀랐다. 손연재는 복권에 10달러를 쓰고 8달러를 번 것이라며 다시 폭소했지만 남편은 "나쁘지 않다"라고 말했다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융인과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다. 자신의 유튜브를 통해 수천만 원의 명품을 풀장착한 모습 등 호화스러운 일상을 공개해 비난받기도 했다.

