'혼혈 가수' 박일준, 子 마저 외모로 놀림받자 강제 유학 보내 "이건 아니다 싶어" ('특종세상')
[스포츠조선 이게은기자 가수 박일준이 어린 아들을 유학 보낼 수 밖에 없었던 이유를 밝혔다.
15일 방송된 MBN '특종세상'에는 박일준이 출연했다.
그런가 하면 박일준 부자는 유학 이야기가 나오자 티격태격하는 모습을 보였다. 아들은 "난 유학 가고 싶었던 사람이 아니다"라고 말했고 박일준은 "내가 괜히 유학 보냈는 줄 아냐? 유학 안 갔다면 놀림 무지하게 받았을 거다"라며 맞섰다.
아들은 "난 그래도 싫었다. 유학 가서도 놀림을 받았다. 난 여길 가나 저길 가나 놀림받았다"라며 고개를 가로저었다.
박일준은 제작진과의 인터뷰를 통해 "우리 아들도 이국적으로 생겨서, 학교에서 '시커먼스'라며 놀림을 받았다. 내가 당해봤기 때문에 이건 아니다 싶었다. 그래서 아들이 초등학교 졸업하자마자 외국으로 보냈다"라고 설명했다.
반면 아들은 "'부모님이 나를 버렸나'라고 생각했다. 부모님이 놀러 오겠다고 했는데 한 번도 안 오셔서 너무 야속하고 미웠다. 유학에 갔을 때 말이 안 통하니 놀림도 많이 받았고 많이 싸웠다. 결국 저 혼자 있는 느낌이라 우울증 비슷한 게 찾아왔다"라고 말해 안타까움을 안겼다.
