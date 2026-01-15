'혼혈 가수' 박일준, 子 마저 외모로 놀림받자 강제 유학 보내 "이건 아니다 싶어" ('특종세상')

기사입력 2026-01-15 23:27


'혼혈 가수' 박일준, 子 마저 외모로 놀림받자 강제 유학 보내 "이건 …

[스포츠조선 이게은기자 가수 박일준이 어린 아들을 유학 보낼 수 밖에 없었던 이유를 밝혔다.

15일 방송된 MBN '특종세상'에는 박일준이 출연했다.

그런가 하면 박일준 부자는 유학 이야기가 나오자 티격태격하는 모습을 보였다. 아들은 "난 유학 가고 싶었던 사람이 아니다"라고 말했고 박일준은 "내가 괜히 유학 보냈는 줄 아냐? 유학 안 갔다면 놀림 무지하게 받았을 거다"라며 맞섰다.


'혼혈 가수' 박일준, 子 마저 외모로 놀림받자 강제 유학 보내 "이건 …
아들은 "난 그래도 싫었다. 유학 가서도 놀림을 받았다. 난 여길 가나 저길 가나 놀림받았다"라며 고개를 가로저었다.

박일준은 제작진과의 인터뷰를 통해 "우리 아들도 이국적으로 생겨서, 학교에서 '시커먼스'라며 놀림을 받았다. 내가 당해봤기 때문에 이건 아니다 싶었다. 그래서 아들이 초등학교 졸업하자마자 외국으로 보냈다"라고 설명했다.

반면 아들은 "'부모님이 나를 버렸나'라고 생각했다. 부모님이 놀러 오겠다고 했는데 한 번도 안 오셔서 너무 야속하고 미웠다. 유학에 갔을 때 말이 안 통하니 놀림도 많이 받았고 많이 싸웠다. 결국 저 혼자 있는 느낌이라 우울증 비슷한 게 찾아왔다"라고 말해 안타까움을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

4.

'60세' 이금희, 미혼이 비결인가 "사는 게 너무 행복..계획없는 삶이 좋아"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

연예 많이본뉴스
1.

장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

4.

'60세' 이금희, 미혼이 비결인가 "사는 게 너무 행복..계획없는 삶이 좋아"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'김동엽·공민규 없다' 울산 최종 합격자 26명만 발표, 왜?…추가 합격 여지 남겨뒀다

2.

'하위라고 얕보지마' 소노, DB에 연패 안기고 연패 탈출…LG는 SK에 완패 시즌 첫 연패 빠져

3.

[오피셜]"韓 수준 떨어진다" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 후 체포→최고 수준 징계 확정..."미성년자 관련 축구 활동 영구 금지"

4.

막장드라마급 충격 대반전! 한국서 음주운전 퇴출된 日 재능, 옌벤행 오피셜 발표 후 돌연취소(中매체)

5.

[오피셜]'즉시 전력감 추가 성공' 성남FC, 빌레로 임대 영입으로 공격력 한층 더 강화

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.