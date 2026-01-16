지상렬, ♥신보람과 결혼 경사 앞두고…'전 썸녀' 언급에 분노 "내 사랑이 웃겨?"
[스포츠조선 이우주 기자 '짠한형' 지상렬이 전 썸녀 신봉선을 언급하는 신동엽에 분노했다.
15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '한 마디에 폭발. 젓가락 던지고 술상 엎은 상렬'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
신동엽은 '살림남2'을 통해 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애를 시작한 지상렬을 축하했다.
신동엽은 "이런 얘기 섣부르겠지만 빨리 내년에 좋은 결실을 맺었으면 좋겠다. 옆에서 지켜봤을 때 그럴 확률이 있냐"고 물었고 염경환은 "내가 볼 때는 이번에는 좀"이라고 긍정적인 뉘앙스를 풍겼다. 최양락 역시 "나도 처음 들었다. 이번에는 느낌 있다더라"라고 기대했다.
신동엽은 "누가 보내줬는데 오늘 나온다 해서 살짝 훑어봤는데 또 방송국에서 신봉선이랑 (엮지 않았냐)"고 과거 신봉선과의 러브라인을 언급했고 지상렬은 신봉선의 이름이 나오자 젓가락을 던지며 정색했다.
지상렬은 "왜 똥을 뿌리냐"며 "너 인기 없는 사람한테 맞아볼래? 이건 사과 받아야 한다"고 화를 냈다. 이에 신동엽은 "미안하다"고 사과하며 "아무리 재미라고 하지만"이라고 분위기 수습에 나섰다. 하지만 지상렬은 "내 사랑이 웃겨?"라고 또 한번 분노하며 "어디 밥상에 올려. 신보람을. 같은 신 가(家) 아니냐"고 발끈해 웃음을 안겼다.
이 가운데 염경환은 "공교롭게도 같은 신 씨다. 신봉선"이라고 또 신봉선의 이름을 언급했고 지상렬은 "아이씨"라며 자리를 박차고 나가 웃음을 더했다.
