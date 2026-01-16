[공식] 다니엘 퇴출·민지 보류에도..뉴진스, 2년 공백 무색한 'OMG' 스포티파이 9억 스트리밍 돌파

[스포츠조선 문지연 기자 그룹 뉴진스(NewJeans)가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 첫 9억 스트리밍 곡을 배출했다.

16일 스포티파이에 따르면 뉴진스 싱글 앨범 'OMG'와 동명의 타이틀곡이 지난 14일 기준 누적 9억 13만 6493회 재생됐다. 이 곡은 지난해 3월 누적 재생 수 8억 회를 돌파한 뒤 약 10개월 만에 1억 회를 추가하며 꾸준한 글로벌 저력을 입증했다.

'OMG'는 UK 개러지 리듬과 트랩 리듬이 섞인 힙합 알앤비 곡이다. "Oh my oh my God" 가사에 맞춰 손을 머리에 얹고 고개를 까딱이는 포인트 안무가 통통 튀고 신나는 멜로디와 어우러져 강한 중독성을 유발해 많은 사랑을 받고 있다.

'OMG'는 2023년 1월 발매 이후 미국 빌보드 '핫 100' 74위까지 올랐고, 6주간 차트에 머물며 당시 K-팝 신인의 곡으로써 이례적인 기록을 세웠다. 빌보드 '글로벌 200'에서는 10위, 빌보드 재팬 '핫 100'에서는 7위를 차지하는 등 글로벌 차트 전반에서 두드러진 성과를 보였다. 특히 같은 앨범에 수록된 'Ditto'와 함께 국내외 주요 차트 상위권을 장기간 장악하며 그 해를 대표하는 히트곡으로 자리매김했다.

뉴진스는 'OMG'를 비롯해 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'Super Shy'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Hype Boy'가 7억 회 이상, 'Attention'이 5억 회 이상, 'New Jeans'와 'ETA'가 4억 회 이상, 'Cookie'가 3억 회 이상, 'Hurt'와 'Cool With You', 'How Sweet', 'Supernatural'이 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'Bubble Gum'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 72억 회를 넘는다.

한편 뉴진스는 현재 멤버 구성에 대한 논의를 이어가고 있다. 먼저 혜인과 해린이 복귀를 결정했고, 이어 하니가 복귀를 결정한 상황. 뒤이어 다니엘은 퇴출됐고 민지는 보류 중이다.


