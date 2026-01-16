이민우♥이아미, 생후 1개월 딸 공개 "너무 귀엽고 사랑스러워"(살림남)

[스포츠조선 김소희 기자박서진의 좌충우돌 육아 도전기가 공개된다.

오는 17일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지난 12월 둘째 딸 '양양이' 출생 이후 이민우 가족의 본격적인 육아 일상이 방송 최초로 공개되는 가운데, 박서진과 '양양이'의 첫 만남이 그려진다.

이날 박서진은 지난 자신의 콘서트에서 '새싹 닻별'인 이민우의 7세 첫째 딸에게 초대를 받아 양손 가득 선물을 들고 이민우의 집을 찾는다. '서진 바라기'인 첫째 딸은 직접 그린 박서진의 초상화를 선물하며 "그림보다 서진이 더 멋있다"고 말해 훈훈한 분위기를 자아낸다.


이어 기대하던 '양양이'와의 첫 만남이 성사된다. 태어난 지 한 달 된 양양이를 긴장한 표정으로 처음 품에 안은 박서진은 "너무 귀엽고 사랑스럽다"며 연신 감탄을 쏟아내고, 벅찬 마음을 숨기지 못한다. 이에 스튜디오에서도 "너무 예쁘다"는 반응이 이어지며 훈훈함을 더한다. 이와 함께 밤낮없는 육아를 거치며 초보 아빠에서 점차 육아 고수로 성장 중인 이민우의 모습도 공개돼 시선을 모은다.

한편, 박서진은 두 딸 육아로 지친 이민우 부부를 위해 첫째 딸의 일일 돌봄에 나선다. 평소 육아에 자신감을 보이던 박서진은 이민우 아내의 미션을 받아 단둘이 외출에 나서며 본격적인 육아 시험대에 오른다. 이와 함께 '육아 조력자'로 효정까지 출격하고, 발레 학원부터 베테랑 부모에게도 쉽지 않은 치과 방문까지 이어지는 일정 속에서 예상치 못한 상황에 진땀을 흘리며 자신만만하던 육아 도전에 빨간불이 켜진다.

과연 박서진은 무사히 육아 미션을 완수할 수 있을지, 웃음과 긴장이 교차하는 육아 도전기의 결말은 17일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

