소유, '성형설'까지 나온 뼈말라 비키니...이 정도면 다른 사람

기사입력 2026-01-16 12:40


소유, '성형설'까지 나온 뼈말라 비키니...이 정도면 다른 사람

소유, '성형설'까지 나온 뼈말라 비키니...이 정도면 다른 사람

소유, '성형설'까지 나온 뼈말라 비키니...이 정도면 다른 사람

[스포츠조선 김준석 기자 가수 소유가 태국 끄라비에서의 휴가 근황을 공개하며 또 한 번 화제를 모았다.

소유는 16일 자신의 SNS에 "끄라비에서도"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 소유는 끄라비의 해변과 수영장을 배경으로 여유로운 휴식을 즐기는 모습이다.

비키니 차림의 소유는 군살 하나 없는 '뼈말라' 몸매를 드러내 시선을 사로잡았다. 특히 한층 더 갸름해진 얼굴 라인과 슬림한 체형이 강조되며 일부 누리꾼들 사이에서는 '성형설'까지 언급될 정도로 달라진 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 바다 한가운데서 음료 캔을 머리 위에 올린 채 장난기 가득한 포즈를 취하거나, 해변에 앉아 셀카를 찍는 자연스러운 모습으로 휴양지 감성을 더했다. 캡 모자와 비키니를 매치한 스타일링은 소유 특유의 건강미와 동시에 이전보다 더 마른 실루엣을 부각시켰다.

이를 본 팬들은 "이 정도면 다른 사람", "다이어트 끝판왕", "진짜 종잇장 같다", "분위기가 완전히 달라졌다", "관리 어떻게 한 거냐" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.

한편 소유는 꾸준한 운동과 식단 관리로 대표적인 자기관리 아이콘으로 꼽혀왔으며, 최근에는 더욱 날씬해진 비주얼로 연일 화제를 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 6시간 조사 끝났는데...前 매니저 '한국 정리' 정황 나왔다

2.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

3.

박나래 사태 대반전...이진호 "전매니저, 美체류 숨겨달라 요청 사실상 도피 의혹"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

'이혼' 박지윤, 돌연 '일주일 잠적'에 쏟아진 걱정..."병원 다녀와 회복 중"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 6시간 조사 끝났는데...前 매니저 '한국 정리' 정황 나왔다

2.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

3.

박나래 사태 대반전...이진호 "전매니저, 美체류 숨겨달라 요청 사실상 도피 의혹"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

'이혼' 박지윤, 돌연 '일주일 잠적'에 쏟아진 걱정..."병원 다녀와 회복 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화의 완벽했던 투자→이제는 '2막' 열린다…"후배 포수들 잘 할겁니다"

2.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

3.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

4.

통산 '120승-48S' 노리모토, 메이저리그 대신 121억원에 요미우리로, 2013년 첫 우승 함께 했던 선배 다나카와 재회[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]성남FC, '일본 J3리그' 출신 윙백 후지모리 료지 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.