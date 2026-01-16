박나래 사태 대반전...이진호 "전매니저, 美체류 숨겨달라 요청 사실상 도피 의혹"

[스포츠조선 김준석 기자 '갑질 의혹'을 둘러싸고 전 매니저와 법적 공방을 벌이고 있는 개그우먼 박나래가 2차 경찰 조사를 마쳤다.

이런 가운데 미국에 체류 중인 전 매니저 A씨의 귀국 여부에 관심이 쏠리고 있다. 특히 A씨가 출국 전 한국 생활을 사실상 정리했다는 정황이 공개되며 논란이 확산되는 분위기다.

박나래는 지난 14일 오후 8시쯤 서울 용산경찰서에 출석해 다음 날 새벽 2시까지 약 6시간 동안 고소인 신분으로 2차 조사를 받았다.

지난달 19일 1차 조사 이후 약 한 달 만이다. 현재 박나래는 전 매니저 A씨와 B씨를 공갈미수 및 업무상 횡령 혐의로 고소한 상태다.

고소인에 대한 추가 조사가 이뤄지면서, 피고소인들에 대한 재소환 가능성도 거론되고 있다. 그러나 핵심 인물로 지목된 전 매니저 A씨는 지난달 22일 1차 조사 직후 미국으로 출국해 현재까지 귀국하지 않고 있다.

A씨는 "건강상의 이유로 미국에 체류 중"이라며 "이미 고소인과 피고소인 조사를 마쳤고, 추가 조사가 필요하다면 즉시 귀국해 협조하겠다"는 입장을 밝혀왔다.

하지만 최근 유튜버 이진호의 폭로로 상황은 급변했다. 이진호는 "A씨가 나에게 '미국에 있다는 사실을 알리지 말아달라'고 요청했다"며 "최근 진행된 노동청 진정 조사에도 참석하지 않았다"고 주장했다.

또 "주변에는 2월쯤 귀국할 것이라고 말하고 다녔다고 한다"고 전했다.


특히 이진호는 A씨의 출국 전 행보를 두고 "강아지 용품과 세면도구 같은 사소한 짐까지 전부 미국으로 보냈고, 가전과 가구, 소파 등은 파주에 있는 어머니 집으로 옮겼다"며 "사실상 한국 생활을 정리한 것처럼 보인다"고 말했다.

그는 "만약 A씨의 횡령, 명예훼손, 공갈미수 혐의가 사실로 드러날 경우 과연 한국에 돌아올 수 있을지 의문"이라며 "A씨가 귀국하지 않으면 모든 형사적 책임은 국내에 남아 있는 막내 매니저에게 집중될 수밖에 없다"고 지적했다.

이진호는 또 A씨가 출국 전까지 교제했던 연인 B씨와의 녹취록 일부도 공개했다. 녹취 속 A씨로 추정되는 인물은 경찰 조사 직후 "박나래가 디스패치에 또 연락했다. 진짜 죽여버리겠다", "그X 좀 죽여달라"는 등 격앙된 반응을 보였다. 이에 대해 이진호는 "이 발언들이 과연 공익 제보로 볼 수 있는지 의문"이라고 덧붙였다.

현재 매니저 측은 박나래를 상대로 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 대리 처방, 명예훼손 등 다수의 고소·고발을 제기한 상태다. 이에 맞서 박나래 측 역시 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소하며 강경 대응을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

