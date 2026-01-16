기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

|
[스포츠조선 김준석 기자 방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 과거 박나래의 전 남자친구를 두고 했던 발언이 최근 불거진 논란과 맞물리며 다시 주목받고 있다.
이에 기안84는 "네가 사람을 몇 명 소개해 줬는데, '이 사람은 내가 아는 누구다, 좋은 사람이다'라고 하면 좋다"며 "내가 촉이 좀 있어서 그런 냄새를 잘 맡는다. 살짝 사짜(사기꾼) 냄새가 난다"고 말했다. 이어 "물론 내가 잘못 본 걸 수도 있지만, 주변에 그런 사람들이 너무 많았다"고 덧붙였다.
이 발언은 공개 당시 별다른 논란이 되지 않았지만, 최근 박나래를 둘러싼 전 남자친구 및 전 매니저 관련 의혹이 불거지면서 다시 회자되고 있다.
온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "지금 보니 그냥 농담이 아니었다", "기안84의 촉이 맞았던 것 아니냐"는 반응이 이어지고 있다.
앞서 박나래는 지난 14일 일간스포츠와의 인터뷰에서 전 남자친구의 횡령 의혹에 대해 직접 입을 열었다. 그는 "전 남자친구가 경영학과 출신으로 회계 공부를 했던 친구였고, 전 매니저 A씨와 함께 계약서를 작성하러 다니며 사무실을 알아보는 등 회사 일에 깊이 관여했다"며 "저와 관련된 계약서도 대부분 그 친구가 검토했다"고 설명했다.
그러나 같은 날 전 매니저 A씨는 엑스포츠뉴스와의 인터뷰에서 "박나래의 전 남자친구가 경영학과 출신이라는 설명과 달리 한 학기 다니고 오래전에 자퇴한 것으로 알고 있다"고 반박했다.
또 "박나래가 전 남자친구를 위한 선물 등 개인 지출을 지속적으로 법인 자금으로 사용했다"고 주장하며 양측의 입장이 엇갈리고 있다.
이처럼 현재 진행 중인 논란과 과거 기안84의 발언이 맞물리면서, 당시에는 웃고 넘겼던 한마디가 다시금 도마 위에 오르고 있다. 파장은 당분간 이어질 전망이다.
