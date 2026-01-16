[인터뷰③] '흑백요리사2' PD "요리괴물 이하성 셰프가 왜 사과해야 하나"

[스포츠조선 문지연 기자 '흑백요리사2' 제작진이 요리괴물 이하성 셰프와 관련된 논란에 입을 열었다.
넷플릭스 '흑백요리사2' 김학민 PD 김은지 PD 와 우승자 최강록은 16일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 종영 인터뷰에 임했다. 김학민 PD는 최근 요리괴물 이하성 셰프가 사과한 것과 관련해 "이하성 셰프님이 왜 사과를 하셔야 하나는 의아하다는 느낌이다. 제작진으로 이하성 셰프님 멋있는 셰프님이고 상대에 대한 예의를 잃지 않았다고 생각한다. 몰입하는 과정들이 자신감을 표출하는 과정이다. 본인의 요리에 대한 그만큼의 자부심이자 쪽팔려서 못하는 게 아니라 잘하는 요리로 승부봐야 한다고 하는 모습이 젊은 셰프의 모습이라고 생각했다. 그걸 지지하시는 분들도 있다. 빌런이라는 그림을 생각하고 그리지는 않았다. 잘하시고 실력도 있는 셰프님이다"라고 말했다.
이하성 셰프는 방송 내내 시청자들에게 '비호감' 낙인이 찍혀 시선을 모았다. 특히 브라운빌스톡과 관련한 공정성 논란에서도 자유롭지 못했다. 김은지 PD는 "사전에 조리해서 가져오신 게 아니다. 기성 제품은 사올 수 있는 게 공통 룰이었다. 그 룰에서 사실 고추장도 여러가지 혼합물이다. 혼합된 제품에 대해서 브라운빌스톡은 안되고 고추장은 되고 하는 건 이상한 룰이라고 생각한다. 기존 소비자가 구매할 수 있는 제품은 재료의 한가지로 정한 거다"라고 말했다.
이어 김학민 PD는 "시판 제품 룰은 누군가가 간장을 가져왔다고 했을 때 어떤 재로를 첨가해서 첨부물을 가져온 지는 모르시는 거다. 공통의 룰이 하나 있다면 소비자가 살 수 있는 제품을 가져오면 오케이 하겠다고 했다. 브라운빌스톡도 시판 제품인 것을 사전에 검증했다. 편법을 쓴 건 아니다. 브라운빌스톡이 문제가 되면 간장도 고추장도 문제가 된다. 색안경에서 비롯된 것이라고 생각한다"고 강조했다.
'흑백요리사2'는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 서바이벌 프로그램. 시즌1에 이어 시즌2까지 2년 연속 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 차지하며 요리 예능 열풍을 이끌었다. 특히 시즌2는 새롭고 긴장감 넘치는 대결 주제와 룰 도입으로 매 라운드 도파민을 폭발시켰다. 시즌1의 재미는 살리되, 새로운 변화를 통해 더욱 '이븐한' 재미의 서바이벌로 전 세계 시청자들을 사로잡았다.
시즌1에서는 흑수저 '나폴리 맛피아' 권성준이 백수저들에게 도전장을 내밀어 우승을 거머쥐었다면, 시즌2에서는 히든 백수저 최강록이 재도전 끝에 최후의 생존자가 돼 깊은 감명을 선사했다. 이 가운데 '흑백요리사'는 세 번째 시즌을 준비 중이다.