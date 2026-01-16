[인터뷰④] '흑백요리사2' PD "백종원, 기획 참여 아냐..바로잡아야 할 것"

[스포츠조선 문지연 기자 '흑백요리사2' 제작진이 백종원 대표의 논란관 관련해 입을 열었다.
넷플릭스 '흑백요리사2' 김학민 PD 김은지 PD 와 우승자 최강록은 16일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 종영 인터뷰에 임했다. '흑백요리사2' 촬영 초반, 백종원 심사위원과 관련한 논란이 이어졌고, 이에 백종원 대표가 방송가 은퇴를 시사하며 논란이 커지기도 했다. 그럼에도 불구하고 '흑백요리사2'의 촬영은 정상적으로 끝마치기도.
김학민 PD는 "심사편집에 있어서는 늘 하듯이 재미와 심사의 시청자분들이 충분히 납득할 수 있는지에 신경쓰면서 임했다. 그리고 이제 시즌3 얘기를 하자면 공표가 됐고 아직 많은 것들이 정해지지 않을 상황이니깐 심사위원이 어?F게 된다는 고민을 해야할 것 같고 쉽게 얘기는 못하겟다.. 제발회 때 말씀드린 게 어쨌든 백종원 선생님이 저희를 선택해주셨다는 워딩 때문에 백종원 대표님이 이 프로그램을 기획했다, 근거없는 루머가 나오더라. 그것은 어쨌든 심사위원 분들이 백종원 샘이 심사위언으로 섭외돼서 시작같은 느낌이라면 안성재 셰프가 들어오면서 끝으로 되는 거였다. 기획이 백 대표라는 건 바로잡아야 한다. 어쨌든 시청자분들의 시즌1,2에 대한 여론,완성도 있는 느낌으로 완성해야 한다는 생각이다"고 말했다.
이어 촬영 과정에서 백종원 셰프가 조심스러운 모습을 보이지는 않았느냐는 질문에 김학민 PD는 "백종원 대표님 관련해서는 백 대표님 입으로 말씀하셔야 할 것 같다. 심사위원으로서 최선을 다해서 임해주신 건 맞다. 심사위원 자리에 걸맞게 해주셨다"고 말했다.
'흑백요리사2'는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 서바이벌 프로그램. 시즌1에 이어 시즌2까지 2년 연속 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 차지하며 요리 예능 열풍을 이끌었다. 특히 시즌2는 새롭고 긴장감 넘치는 대결 주제와 룰 도입으로 매 라운드 도파민을 폭발시켰다. 시즌1의 재미는 살리되, 새로운 변화를 통해 더욱 '이븐한' 재미의 서바이벌로 전 세계 시청자들을 사로잡았다.
시즌1에서는 흑수저 '나폴리 맛피아' 권성준이 백수저들에게 도전장을 내밀어 우승을 거머쥐었다면, 시즌2에서는 히든 백수저 최강록이 재도전 끝에 최후의 생존자가 돼 깊은 감명을 선사했다. 이 가운데 '흑백요리사'는 세 번째 시즌을 준비 중이다.