박민영, 수상한 비밀..“사랑하는 남자들 모두 죽어” (세이렌)

[스포츠조선 박아람 기자 '세이렌'이 박민영, 위하준의 연기 합이 빛났던 대본리딩 현장을 공개해 관심을 모은다.
오는 3월 2일(월) 저녁 8시 50분에 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '세이렌'(연출 김철규/ 크리에이터 조현경/ 극본 이영/ 제작 스튜디오드래곤, 케이프E&A)은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자와 그 여자 주변의 죽음들을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러 드라마다.
각각 tvN 드라마 '내 남편과 결혼해줘', '졸업'으로 시청자들의 사랑을 받아온 배우 박민영(한설아 역), 위하준(차우석 역)과 '악의 꽃', '셀러브리티' 등 감각적인 연출을 보여준 김철규 감독의 특급 시너지를 예고하고 있다. 이날 대본리딩 현장에는 김철규 감독과 조현경 크리에이터, 이영 작가를 비롯해 박민영, 위하준 등 '세이렌'의 배우들이 모여 첫 호흡을 맞춰나갔다.
특히 보험 살인범으로 지목된 한설아와 그를 쫓는 차우석의 심리전을 만들어가는 박민영과 위하준의 연기 배틀이 단연 돋보였다.
먼저 박민영은 사랑하는 남자들이 모두 죽었다는 수상한 비밀을 가진 한설아 캐릭터의 미스터리한 매력을 나직한 목소리로 표현했다. 미술품 경매사라는 직업을 가진 만큼 절도 있는 손짓으로 경매장의 분위기를 연상시켰다.
한설아의 실체를 파헤치는 보험 조사관 차우석 역의 위하준은 묵직한 목소리와 강렬한 눈빛으로 현장에 새로운 긴장감을 더했다. 사람의 목숨을 돈으로 바꾸려는 파렴치한을 붙잡으려는 차우석 캐릭터의 집념을 드러낸 것. 박민영과 위하준은 서로 부딪힐수록 상대에게 이끌리는 한설아와 차우석 캐릭터의 아슬아슬한 관계성을 풀어내며 두 사람의 이야기를 궁금케 했다.
이렇듯 '세이렌'은 배우들의 뜨거운 열정이 돋보였던 대본리딩 현장을 통해 기대감을 높이고 있다. 베일에 가려진 미술품 경매사와 그를 쫓는 보험 조사관의 위태로운 로맨스와 박민영과 위하준의 연기 시너지가 어우러져 짜릿한 스릴과 아찔한 설렘을 동시에 선사할 예정이다.