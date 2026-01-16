개코·김수미, 결혼 15년 만에 이혼 발표 "부모로서 공동양육 이어갈 것" [전문]
[스포츠조선 조윤선 기자 다이나믹 듀오 개코와 인플루언서 김수미가 직접 이혼 소식을 전했다.
개코는 16일 "조심스러운 마음으로 개인적인 소식을 전한다. 작년 우리는 오랜 시간 동안 많은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 결정했다"고 밝혔다.
이어 "우리 두 사람은 부모로서 공동양육 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.
김수미 역시 같은 날 "개인적인 이야기인 만큼 조심스러운 마음으로 전한다"며 "지난해 오랜 시간 충분한 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하는 선택으로 부부로서의 관계를 정리하기로 결정했다"고 전했다.
끝으로 "앞으로도 두 사람 모두 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정"이라며 "지나친 관심이나 섣부른 해석보다는, 조금만 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 당부했다.
한편 개코와 김수미는 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 개코는 최자와 함께 2004년부터 힙합 듀오 다이나믹 듀오로 활동해 왔으며, 김수미는 인플루언서로 활동 중이다.
