'결혼 D-1' 28기 영철, ♥28기 영자에 차 선물 "결혼 안 해줄까 봐 불안"

기사입력 2026-01-16 19:00


[스포츠조선 이우주 기자 '나는 솔로' 28기 영식이 28기 영자에게 출연료와 외제차를 선물했다고 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '28기 영철이 영자에게 주는 결혼 전 마지막 선물은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'나는 솔로' 28기 돌싱 커플로 만난 영식, 영자는 결혼을 앞두고 유산이라는 아픔을 겪었다. 이후아픔을 딛고 결혼 준비에 한창인 두 사람. 제작진은 영자 손을 보고 "반지가 없다. 반지를 안 끼셨다"고 궁금해했고 영자는 "저 완전 (첫인상 선택) 0표였다"고 토로했다. '나는 솔로' 28기에서는 남자들이 첫인상 선택을 한 여자들에게 금반지를 선물한 바 있다. 당시 영철은 영자가 아닌 정희에게 무릎을 꿇고 반지를 끼워줬다. 영자는 "방송을 보고 내가 '주는 건 알겠는데 무릎을 꿇어야 되냐'고 했다"고 토로했고 영철은 "다 그렇게 하는 줄 알았다"고 해명했다.

영자는 "피아노 치기도 하고 반지를 잘 안 낀다. 예물을 안 알아봤다. 곧 가긴 할 것"이라고 밝혔다. 영철은 "대신 출연료 받은 걸 전액 다 영자한테 줬다. 내 여자 찾으러 갔는데 돈까지 받는 게 맞나 싶었다. 나는 안 받아도 되니까 영자를 줬다"고 밝혔다.


오는 17일 결혼식을 올리는 두 사람. 두 사람은 임신으로 결혼식을 앞당겼지만 유산의 아픔을 겪었다. 영철은 "설마 결혼을 연기하지는 않겠지?순간 그 생각을 했다"고 솔직히 밝혔고 영자는 "진짜 결혼 안 해줄까 봐 엄청 불안해한다. 불안해하니까 정말 나를 원하고 나에게 사랑을 주고 나를 정말 진심으로 결정했구나가 느껴진다"고 밝혔다.

영철의 결혼 전 선물은 따로 있었다. 청첩장을 포장하던 중 영철은 "옷 입고 잠깐 밖으로 나와봐"라며 영자를 주차장으로 불러냈다. 주차장에는 영철이 영자를 위해 선물한 차가 있었다. 영자는 "진짜 나 받는 거냐"고 행복해했다.

영철은 "어떻게든 집을 하려고 했는데 영자 님이 극구 말렸다. 그 마음이 너무 고맙더라. '그 대신에 차를 사줄까? 했는데 그건 좋다더라"라며 웃었다.

wjlee@sportschosun.com

