[종합] 다듀 개코·김수미, 잘 사는 줄 알았는데…나란히 이혼 발표(전문)

최종수정 2026-01-16 19:28

김수미(왼쪽), 개코. 사진 출처=김수미 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자 다이나믹 듀오 개코(45, 김윤성)와 사업가 김수미(43)가 갑작스레 이혼 소식을 전해 많은 이들을 놀라게 했다.

개코는 16일 자신의 개인 계정에 "
작년 저희는 오랜 시간 동안 많은 대화를 나눈 끝에, 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 결정했다"고 글을 올렸다.

이어 그는 "저희 두 사람은 부모로서 공동 양육 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 당부했다.

김수미 역시 자신의 개인 계정에 이 같은 내용을 전하며 "지나친 관심과 섣부른 해석보단 조금만 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 글을 적었다.

두 사람은 2011년 결혼했으며, 그 해 아들을 품에 안았다. 2015년엔 둘째 딸을 출산했으나, 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

한편 개코는 2000년 힙합 그룹 CB매스로 데뷔?다. 2004년에는 CB매스의 멤버였던 최자와 함께 다이나믹 듀오를 결성, 현재까지 활발한 활동을 이어오고 있다. 방송인이자 사업가인 김수미는 2018년 뷰티 예능 프로그램 '겟 잇 뷰티'에 출연했으며, 이후 다양한 SNS 활동을 통해 대중과 소통하고 있다.


이하 개코 SNS 글 전문.

안녕하세요, 개코 입니다.


조심스러운 마음으로 개인적인 소식을 전합니다.

작년 저희는 오랜 시간 동안 많은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 결정하였습니다.

저희 두 사람은 부모로서 공동양육 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것입니다.

따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드립니다.

감사합니다.

이하 김수미 SNS 글 전문.

안녕하세요.

개인적인 이야기인 만큼 조심스러운 마음으로 전합니다.

지난해, 저희는 오랜 시간 충분한 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하는 선택으로 부부로서의 관계를 정리하기로 결정했습니다.

앞으로도 두 사람 모두 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정입니다.

지나친 관심이나 섣부른 해석보다는, 조금만 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드릴게요.

읽어주셔서 감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

