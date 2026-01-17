서현 특혜 논란에 '오르가니스트' 13기 정숙도 분노 "도대체 뭐가 문제?"

|
[스포츠조선 이우주 기자 소녀시대 서현이 바이올리니스트로 무대에 오르는 것이 특혜라는 비판이 생긴 가운데, 오르가니스트인 '나는 솔로' 13기 정숙이 일침을 날렸다.
이어 정숙은 "자본주의 시장은 모든 게 수요와 공급의 법칙"이라며 "우리가 하는 음악만 로열하고 정석의 코스만이 정답이라고 생각하는 건 상당히 시대착오적"이라고 강하게 이야기했다.
|
서현의 이번 참여는 전문 연주자가 아닌 클래식 음악을 사랑하는 이들로 구성된 '솔 필하모닉 오케스트라'의 취지에 공감하며 성사됐다. 직접 무대에 섬으로써 클래식의 문턱을 낮추고, 더 많은 대중이 클래식이라는 장르에 친숙해지길 바라는 마음에서 협연을 결정했다는 후문이다.
하지만 서현의 협연 소식에 일부 네티즌들은 서현이 국내 대형 클래식 전용홀인 롯데콘서트홀 무대에 서는 것이 연예인 특혜가 아니냐고 지적했다. 서현이 오르는 무대가 전공자들이 아닌 아마추어 악단으로 이뤄진 오케스트라라고는 하지만, 5개월 만에 무대에 오를 기회를 주는 것이 맞냐는 것. 이에 클래식 전공자이자 음대 교수인 정숙에게도 의견을 묻는 네티즌들이 많아지자 정숙은 자신의 생각을 밝히며 서현을 응원했다.
한편, '나는 솔로' 13기 정숙은 연세대 음대 졸업 후 독일 뮌한 국립음대에서 석박사 학위를 취득한 오르가니스트다. 현재 대학교에서 외래 교수를 하고 있다.
wjlee@sportschosun.com