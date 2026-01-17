'최태준♥' 박신혜, 얼마나 힘들었으면.."화장실 가서 울고 나와"

기사입력 2026-01-17 07:01


'최태준♥' 박신혜, 얼마나 힘들었으면.."화장실 가서 울고 나와"

[스포츠조선 조윤선 기자 박신혜가 '비서진'의 'my 스타'로 등장했다.

16일 공개된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진') 예고편에는 'my 스타'로 박신혜가 출연했다.

이서진은 박신혜를 만나기 위해 화보 촬영장을 찾았다. 박신혜는 "베이스 메이크업이 끝날 때까지 기다려달라"며 만남을 미뤘으나, 이서진은 "괜찮아. 나와"라며 곧바로 대기실로 들어갔다. 놀란 박신혜는 황급히 얼굴을 가렸고, 김광규는 옷으로 얼굴을 가려주며 "여배우는 지켜줘야 된다"고 말했다. 그러나 이서진은 "넌 화장 안 해도 된다"며 남다른 친분을 드러냈다.

이날 이서진과 김광규는 박신혜를 챙기기보다는 놀리는 데 진심인 모습을 보였다. 김광규는 박신혜에게 "서진이가 너 그냥 힘센 장사라고 엄청 놀린다"며 고자질해 웃음을 자아냈다. 또한 이서진은 박신혜를 향해 "너도 나이 먹어서 큰일 났다"고 짓궂게 놀렸다. 함께 식사하러 가서도 고기 굽기는 박신혜에게 맡긴 채 두 사람은 먹는 데만 집중해 웃음을 더했다.


'최태준♥' 박신혜, 얼마나 힘들었으면.."화장실 가서 울고 나와"
그러나 박신혜가 컨디션 난조를 보이자 분위기는 달라졌다. 이서진은 멀리서 기침 소리만 들려도 "기침하는 거 신혜 아니냐"며 자리에서 벌떡 일어나 상태를 살폈고, 직접 열을 체크하는가 하면 약국에 들러 목에 좋은 약을 챙겼다. 김광규 역시 따뜻한 음료를 챙겨주며 걱정했다. 이후 이서진은 제작진과의 인터뷰에서 "내가 노예근성이 있는 거 같다"고 토로해 폭소케 했다.

한편 이서진과 김광규는 박신혜 어머니와도 만났다. 박신혜 어머니는 "이렇게까지 밖에서 힘든 줄 몰랐다"며 "화장실 가서 울고 눈물 딱 닿고 나온다더라"며 어린 시절부터 힘들게 활동한 딸을 안쓰러워했다. 그러자 이서진은 "지금은 신혜가 주로 때리는 역할"이라고 너스레를 떨며 어머니를 안심시켜 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

2.

[공식]원헌드레드 측 "차가원, 100억대 사기 혐의 피소 사실 없다"(전문)

3.

유재석, 하하 뒷담화에 결국 주먹 날렸다..."진짜 불쾌했다" ('놀뭐')

4.

김소영, 결혼 잘했네...♥오상진, '임신 7개월' 아내 위해 요리 "토마토계란볶음"

5.

김광규, 눈물의 고백 "잘못된 선택으로 돈 전부 날려...병원비도 없었다"

연예 많이본뉴스
1.

최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

2.

[공식]원헌드레드 측 "차가원, 100억대 사기 혐의 피소 사실 없다"(전문)

3.

유재석, 하하 뒷담화에 결국 주먹 날렸다..."진짜 불쾌했다" ('놀뭐')

4.

김소영, 결혼 잘했네...♥오상진, '임신 7개월' 아내 위해 요리 "토마토계란볶음"

5.

김광규, 눈물의 고백 "잘못된 선택으로 돈 전부 날려...병원비도 없었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"무서웠다" 베네수엘라 사태, 이틀의 비행→한화로 무사귀환 성공, 페라자를 슬프게 한 단 한가지

2.

"연락 못 받았는데…" 떠나더니 연락두절, 2연승 상승세에도 답답하다

3.

2019년 MVP, LA 복귀 확률 소멸...다저스 '넘버원 타깃'에 4년 3537억 태웠다

4.

'깡패 집단' 토트넘, 손흥민도 진절머리! 외신조차 리더십 부재+기강 박살 지적…"쏘니는 솔선수범 주장vs로메로는 발차기 퇴장"

5.

듀스 끝낸 연속 블로킹→4연패가 끝났다…"제 자신이 자랑스러웠어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.