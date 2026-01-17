'48세' 전현무, '♥예비신부' 공개됐다..."5년 뒤 결혼상대자" 박명수 언급

[스포츠조선 김수현기자 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 박명수가 전현무의 결혼 상대가 로봇이 될 수도 있다고 밝혀 전현무의 좌절을 불러온다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.6%를 기록하며, 188주 연속 동시간대 시청률 1위라는 놀라운 기록을 이어가고 있다. (닐슨 코리아 기준)

오는 18일(일)에 방송되는 '사당귀'의 코너 박명수의 '걸어서 보스집으로'에서는 우리나라 휴머노이드 대부인 한재권 교수가 출격해 급격하게 변화되고 있는 휴머노이드 산업과 로봇 실용화에 대해 이야기한다.

긴 웨이브 헤어로 등장부터 시선을 사로잡은 한재권 교수는 "뇌성마비 장애를 지닌 친동생이 있어서 도움이 필요한 로봇을 연구하기 시작했다"라며 로봇 연구를 시작하게 된 계기를 밝힌 후 "미국 유학시절 돈이 없어서 머리를 못 잘랐는데 그 후 나의 트레이드 마크가 되었다. 이제 머리를 자르면 사람들이 못 알아봐서 기르고 있다"라며 긴머리를 유지하게 된 이유를 밝혀 웃음을 선사한다.


그런가 하면, 중국에서 백지 수표와 함께 스카우트 제안이 왔던 일화를 전하며 "갈 생각이 없다"라며 칼차단해 박명수의 무한 부러움을 받는다고.

특히, 물건을 나르고, 물건을 정리하는 휴머노이드 로봇에서 시작해 주사위 놀이를 하는 휴머노이드 로봇까지 별천지의 모습에 전현무는 "너무 신기하다"라며 "같이 있으면 심심하지 않겠다"라고 놀라워한다.

이에 박명수는 "제가 보기에 5년 후에는 전현무의 결혼상대자가 로봇일수도 있다"라고 밝혀 전현무의 멘붕을 불러온다. 그러나 곰곰히 생각해 보던 전현무는 "싸울 일은 없겠다"며 모든 세계관을 지배하는 막강한 '박명수 세계관'에 순응해 더욱 큰 웃음을 불러온다.

실제로 한재권 교수는 사라질 일자리 3가지를 공개했다는 후문이어서 근미래에 각광받을 직업과 사라질 직업이 무엇일지 '사당귀'를 통해 공개된다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

