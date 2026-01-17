‘이혼’ 김수미 “개코 수입 몰라”+“스타와 결혼 안 해” 의미심장 발언 재조명

기사입력 2026-01-17 09:10


‘이혼’ 김수미 “개코 수입 몰라”+“스타와 결혼 안 해” 의미심장 발언…

[스포츠조선 박아람 기자 힙합 그룹 다이나믹 듀오의 멤버 개코(45)와 뷰티 사업가 겸 인플루언서 김수미(43)가 결혼 15년 만에 파경을 맞은 가운데, 김수미의 과거 발언이 다시 주목받고 있다.

김수미는 지난해 4월 유튜브 채널 '밉지않은 관종 언니'에 출연해 자신의 수입과 개코의 수입에 대해 언급한 바 있다.

당시 이지혜는 "김수미의 수입이 개코의 수입보다 좋았다는 얘기를 들었다. 개코가 행사비가 어마어마할 텐데. 거기에 음원 수익도 있지 않나"라고 질문했다.

이에 김수미는 "정확하게 남편이 얼마를 버는지는 저도 모른다. 어쨌든 사업을 시작했을 때는 저도 많이 벌었다"고 답했다.

이를 들은 이지혜는 "스타의 아내가 스타보다 잘 벌던 때가 있었다는 것은 어떤 성공 스토리보다 멋지다"며 박수를 보냈다. 그러면서 "28살에 아이를 낳고 힘든 시기를 보내다 8년 뒤 화장품 사업을 시작해 성공했고, 결국 스타인 남편보다 더 잘 벌게 된 것"이라고 감탄했다.


‘이혼’ 김수미 “개코 수입 몰라”+“스타와 결혼 안 해” 의미심장 발언…
이어 '다시 태어나도 개코와 결혼하겠느냐'는 질문이 나왔다.

김수미는 잠시 망설이며 선뜻 답하지 못했다. 이에 이지혜가 "그러면 개코를 빼고 스타와 결혼을 한다, 안 한다로 바꾸겠다"고 하자, 김수미는 "저는 스타와 결혼 안 한다"고 단호하게 말했다.

그는 "스타의 아내로 사는 게 되게 힘들다. 인간 김수미로 오롯이 살고 싶다. 스타의 와이프는 나이기가 참 힘들다. 어디를 가도 누구의 와의프가 되더라. 여자친구일 때부터 그랬기 때문에 제가 없다라는 생각이 계속 들었다"고 속내를 털어놨다.


‘이혼’ 김수미 “개코 수입 몰라”+“스타와 결혼 안 해” 의미심장 발언…

한편 김수미와 개코는 결혼 약 15년 만에 파경을 맞았다.

김수미와 개코는 지난 16일 각자의 개인 계정을 통해 "지난해 오랜 시간 깊은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 정리하기로 결정했다"며 "부모로서의 공동 양육 책임은 끝까지 이어갈 것"이라고 밝혔다.

두 사람은 2011년 5월 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 눈물의 고백 "잘못된 선택으로 돈 전부 날려...병원비도 없었다"

2.

손태진, 말레이시아 재벌과 결혼설 돈 이유 있었다 "사실 섞으니 믿게 돼" ('편스토랑')

3.

최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

4.

'故 최진실 딸' 최준희, '위대한 엄마' 모성애에 울컥 "사랑스러워서 눈물나"

5.

박나래·입짧은햇님 '나비약' 논란...주진모 아내 민혜연도 경고 "부작용·중독 위험 커"

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 눈물의 고백 "잘못된 선택으로 돈 전부 날려...병원비도 없었다"

2.

손태진, 말레이시아 재벌과 결혼설 돈 이유 있었다 "사실 섞으니 믿게 돼" ('편스토랑')

3.

최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

4.

'故 최진실 딸' 최준희, '위대한 엄마' 모성애에 울컥 "사랑스러워서 눈물나"

5.

박나래·입짧은햇님 '나비약' 논란...주진모 아내 민혜연도 경고 "부작용·중독 위험 커"

스포츠 많이본뉴스
1.

"무서웠다" 베네수엘라 사태, 이틀의 비행→한화로 무사귀환 성공, 페라자를 슬프게 한 단 한가지

2.

2019년 MVP, LA 복귀 확률 소멸...다저스 '넘버원 타깃'에 4년 3537억 태웠다

3.

'깡패 집단' 토트넘, 손흥민도 진절머리! 외신조차 리더십 부재+기강 박살 지적…"쏘니는 솔선수범 주장vs로메로는 발차기 퇴장"

4.

"초대박!" 일본도 깜짝 놀랐다…'기적의 킥 탄생, 진기명기' 日 3회 연속 4강 진출 '준결승, 한일전 가능성'

5.

듀스 끝낸 연속 블로킹→4연패가 끝났다…"제 자신이 자랑스러웠어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.