‘이혼’ 김수미 “개코 수입 몰라”+“스타와 결혼 안 해” 의미심장 발언 재조명

|
[스포츠조선 박아람 기자 힙합 그룹 다이나믹 듀오의 멤버 개코(45)와 뷰티 사업가 겸 인플루언서 김수미(43)가 결혼 15년 만에 파경을 맞은 가운데, 김수미의 과거 발언이 다시 주목받고 있다.
이에 김수미는 "정확하게 남편이 얼마를 버는지는 저도 모른다. 어쨌든 사업을 시작했을 때는 저도 많이 벌었다"고 답했다.
|
김수미는 잠시 망설이며 선뜻 답하지 못했다. 이에 이지혜가 "그러면 개코를 빼고 스타와 결혼을 한다, 안 한다로 바꾸겠다"고 하자, 김수미는 "저는 스타와 결혼 안 한다"고 단호하게 말했다.
그는 "스타의 아내로 사는 게 되게 힘들다. 인간 김수미로 오롯이 살고 싶다. 스타의 와이프는 나이기가 참 힘들다. 어디를 가도 누구의 와의프가 되더라. 여자친구일 때부터 그랬기 때문에 제가 없다라는 생각이 계속 들었다"고 속내를 털어놨다.
|
한편 김수미와 개코는 결혼 약 15년 만에 파경을 맞았다.
김수미와 개코는 지난 16일 각자의 개인 계정을 통해 "지난해 오랜 시간 깊은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 정리하기로 결정했다"며 "부모로서의 공동 양육 책임은 끝까지 이어갈 것"이라고 밝혔다.
두 사람은 2011년 5월 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다.