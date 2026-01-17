'재벌2세 이필립♥' 박현선, 셋째 임신 중 응급실行 "타고난 예민함 어떡하냐"
[스포츠조선 정유나 기자 배우 출신 사업가 이필립의 아내이자 CEO 박현선이 셋째 임신 중인 근황을 공개했다.
박현선은 17일 새벽 응급실을 찾은 근황을 공개했다.
박현선은 병원 인증샷과 함께 "알러지 때문에 또 새벽에 응급실을 찾았다. 이 타고난 예민함, 어떡하냐"며 속상한 마음을 전했다.
그런가하면, 남편 이필립이 서프라이즈로 꽃다발 선물하고 음식을 만들어준 사진을 공개해 눈길을 끌었다.
지난해 11월 박현선은 "저희 부부에게 셋째가 찾아왔어요"라고 셋째 임신 사실을 알려 많은 축하를 받았다. 셋째의 성별이 딸이며, 예정일은 6월인 것으로 전해졌다.
한편 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.