전 세계 밈 됐다..디카프리오 “아, K팝” 장면 화제

기사입력 2026-01-17 10:46


[스포츠조선 박아람 기자 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오(51)가 미국 골든글로브 시상식에서 'K팝'을 언급하는 듯한 모습이 포착돼 화제다.

레오나르도 디카프리오는 지난 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에 참석했다.

광고가 흐르던 시간, 레오나르도 디카프리오는 옆자리에 앉은 인물과 이야기를 나누며 특정 인물을 가리키는 듯한 손짓과 표정을 연달아 보였다.

이 장면은 골든글로브 공식 소셜미디어 계정을 통해 '레오나르도 디카프리오의 30초를 즐겨보세요(Enjoy 30 seconds of Leonardo DiCaprio)'라는 설명과 함께 공개됐다.

영상 속 레오나르도 디카프리오는 다른 출연자를 가리키며 손가락을 눈에 대는 동작으로 '보고 있었다'는 의미를 표현한 뒤, 상대방의 반응을 흉내 내듯 몸짓을 섞어 설명하는 모습을 보였다.

그가 실제로 어떤 말을 했는지는 명확히 확인되지 않았으나, 일부 현지 매체들은 입 모양 분석을 토대로 레오나르도 디카프리오가 K팝과 관련된 대화를 나눈 것으로 추측했다. 분석에 따르면 그는 "네가 K팝 얘기하는 걸 봤어. 저 사람이 누구지? 아, K팝이구나"라는 취지의 말을 한 것으로 보인다는 것이다.

이에 대해 현지 매체들은 레오나르도 디카프리오가 상대방이 K팝 가수 혹은 노래에 열광하는 모습을 유쾌하게 흉내 낸 것으로 해석했다. 대화 상대는 영화 '원 배틀 애프터 어나더(One Battle After Another)'에서 함께 출연한 배우 체이스 인피니티로 추정되고 있다. 체이스 인피니티는 평소 열성적인 K팝 팬으로 잘 알려져 있다.

한편 이날 레오나르도 디카프리오는 시상식 진행자가 "당신의 여자친구가 서른이 되기 전에 이 모든 업적을 이뤘다는 점이 가장 인상적"이라고 언급하자 당황한 듯한 반응을 보여 또 다른 화제를 낳았다. 레오나르도 디카프리오는 27세 이탈리아 모델 비토리아 세레티와 교제 중이며, 그동안 주로 20대 여성들과만 만남을 이어온 것으로 유명하다.

이날 시상식에서는 K팝의 존재감도 두드러졌다. 그룹 블랙핑크의 리사가 시상자로 무대에 올랐고, 그룹 세븐틴의 조슈아는 레드카펫을 밟았다. 또한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)'는 주제가상과 장편 애니메이션상을 수상했다. K팝과 한국 문화를 핵심 주제로 한 작품이 골든글로브에서 수상한 것은 이번이 처음이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.