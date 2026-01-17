'둘째 유산' 이지훈♥아야네, 달라진 첫째딸에 당황 "밥 안 먹고 오열"

[스포츠조선 정유나 기자 가수 이지훈과 그의 아내 아야네가 첫째 딸을 키우는 고충을 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '이지훈 아야네의 지아라이프'에는 '18개월…. 원래 다 이렇게 안 먹어요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 이지훈·아야네 부부의 딸 루희가 식사 시간마다 밥을 거부하며 울음을 터뜨리는 모습이 담겼다.

루희는 밥을 먹다 말고 갑자기 크게 울었고, 이를 본 이지훈은 "왜 그러느냐. 감정이 왜 갑자기 이렇게 솟구쳤지?"라며 당황한 모습을 보였다.


이지훈은 "모두가 겪는 '18춘기'인 것 같다. 이때 엄마, 아빠의 인내심이 정말 많이 늘어나는 것 같다"고 털어놨다.

며칠 후 다행히 루희는 고기를 비롯해 다시 음식을 잘 먹기 시작했다. 아야네는 "결국 제가 만들었던 음식이 루희가 먹기엔 많이 딱딱했던 것 같다"며 "고기도 안심으로 바꿨다"고 설명했다.

한편 이지훈은 2021년 14세 연하 일본인 아야네와 결혼했으며 슬하에 딸 루희 양을 뒀다.

최근 두 사람은 둘째를 유산한 소식을 전해 팬들의 안타까움을 자아냈다. 아야네는 "6주 정도에 심장소리를 듣지 못했다. 그 후에 완전히 유산하게 됐다"고 유산 소식을 털어놨다.

