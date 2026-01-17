백지영, 정석원에 돌직구 "선 넘지 마..진솔하게 방송해"

|
[스포츠조선 정유나 기자 가수 백지영이 남편 정석원의 과한 리액션을 두고 돌직구 지적을 날렸다.
특히 정석원은 분짜에 푹 빠진 듯 젓가락을 내려놓지 못하고 연신 먹는 모습을 보였다. 두 사람은 무려 네 그릇을 해치웠고, 백지영은 "일단 우리가 너무 잘 시켰다"고 만족감을 드러냈다.
|
한편 백지영과 정석원은 지난 2013년 결혼, 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
