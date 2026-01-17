지코, ‘살벌 눈빛+미소’에 ‘쇼미12’ 도전자 눈물 터져..크러쉬 “나도 무서워”

[스포츠조선 박아람 기자 가수 지코의 매서운 눈빛이 초등학생 참가자를 울리고 말았다.

지난 15일 첫 방송된 Mnet '쇼미더머니12' 1회에서는 힙합 신의 새로운 얼굴을 가리기 위한 1차 예선 무반주 랩 심사가 공개됐다. 1차 예선은 참가자들이 프로듀서와 일대일로 마주한 채 무반주 랩을 선보이는 방식으로 진행됐다.

이날 심사위원으로 나선 지코는 날카로운 눈빛으로 참가자들의 기선을 제압했다. 그의 카리스마에 압도돼 실력을 제대로 발휘하지 못하는 참가자들도 다수 등장했다.

지코는 "제 눈을 정말 다들 안 쳐다보더라"고 말하며 분위기를 전했다.

이를 지켜보던 크러쉬는 "나도 무서울 때가 있다"고 솔직하게 말한 뒤, "너 집중할 때 눈 있잖아, 이거"라며 지코 특유의 강렬한 눈빛을 지적해 웃음을 자아냈다.

이날 한 초등학생 도전자는 지코 앞에서 랩을 시작하다 울음을 참지 못하고 랩을 중단하고 말았다.

지코는 즉시 "괜찮아. 다시하면 된다. 아니야, 할 수 있어"라며 미소를 지으며 다독였지만, 오히려 역효과가 났다.

도전자는 다시 랩을 이어가려 했으나 결국 울먹이며 눈물을 흘렸고, 당황한 지코는 "랩을 하다가 왜 우냐. 가사가 갑자기 생각이 안 났냐"며 안타까워했다. 이어 "괜찮다. 여기 오면 그럴 수 있다"며 참가자를 위로했다.


그러면서 지코는 도전자에게 "울 때마다 다시 하면 된다. 그렇게 다시 해야지 앞으로 나아갈 수 있다"며 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.

이를 지켜보던 크러쉬는 "왜 애를 울리고 그러냐"며 농담 섞인 질책을 건넸고, 지코는 "내가 울린 게 아니다. 나는 진짜 거의 요정 날개를 달고 다가갔다"며 억울함을 호소해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "제가 무서워서 운 거 아니지 않나"라며 제작진에게 하소연하는 모습도 보였다.

